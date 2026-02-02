千葉県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」だと思うランキング！ 2位「千葉市」を抑えた1位は？【2025年調査】
ふるさと納税の魅力は、地域の特色や魅力が詰まった返礼品を通じて、全国各地の良さを再発見できることにあります。旬の食材や工芸品、体験型の特典など、自治体ごとに個性が光るラインナップが揃います。
All About ニュース編集部は2025年10月27〜28日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、千葉県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「旬のいちごが食べ放題で、摘みたていちごで楽しむかんたん手作りスイーツ体験ができるから」（40代男性／静岡県）、「欲しいプロジェクターがあったためです」（30代女性／高知県）、「食材だけじゃなくて旅行券や普段使い出来る雑貨もラインナップに多く入っているので選ぶ楽しさがある」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「魚が魅力的な街なので『鯖』をたくさん頼んだことがあります」（50代男性／埼玉県）、「アイドルマスターSideMとコラボしてくれたので納税したことがあります。海産物が豊富でいいなと思いました！」（30代女性／東京都）、「サンマなどの加工品がとてもおいしかったです」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：千葉市／50票千葉市は、洗練された都市の顔を持つ政令指定都市。返礼品には、高性能スピーカーやワイヤレスイヤホンといったスタイリッシュな家電製品がそろい、モダンな暮らしを好む人に好評です。一方で、オリーブオイルや特別栽培米など、食の豊かさを感じるアイテムも充実。寄附金を動物愛護活動や千葉ロッテマリーンズなどの支援に活用できる仕組みもあり、「応援したい気持ち」で選ばれる自治体でもあります。
1位：銚子市／83票銚子市は、水揚げ量日本一を誇る港町。なかでも人気な返礼品は、たっぷり入った塩サバや骨取り魚。家族みんなで楽しめるコストパフォーマンスの良さに加え、骨がなく調理しやすい手軽さも魅力。さらに、ヤマサしょうゆをはじめとする地元の名産調味料や、名物のぬれせんべいなど、“銚子らしい味”を感じられる品々も人気の商品の1つです。
