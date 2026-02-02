「オーラ NISMO RS コンセプト」に反響殺到！

「レースの技術を、よりダイレクトに市販車へ届けたい」とい熱い想いを形にした一台が、「東京オートサロン2026」で日産から発表されました。

それが「オーラNISMO RS コンセプト（以下、オーラ NISMO RS）」。

【画像】超カッコいい！ これが新たな「四駆スポーツカー」です！（30枚以上）

一見すると人気車種「ノート オーラ」のカスタムモデルですが、その正体は日産のレース部門がサーキットを見据えて作り上げた、本気の先行開発車両です。

開発を主導しているのは、日産でレース一筋に歩んできた精鋭メンバーたち。彼らが目指しているのは、スーパーGTのような特殊なマシンではなく、量産車をベースにした「スーパー耐久シリーズ」への参戦です。

なかでも、自動車メーカーが先行開発の場として活用する「ST-Qクラス」での戦いを通じて、マシンを極限まで熟成させていく構想を抱いています。

担当者が「量産車ベースでレース開発を行えば、そこで培った技術をダイレクトに市販車へフィードバックできる。それは日産にとってもお客様にとっても大きな魅力になる」と語る通り、このモデルはレースの現場と市販車を繋ぐ「架け橋」としての役割を担っているといいます。

オーラ NISMO RSのモデル最大の注目点は、格上の「エクストレイルNISMO」から移植された、強力なパワートレインにあります。1.5リッターエンジンで発電し、前後に配置された2つのモーターを駆動させる四輪駆動システム「NISMOチューンドe-4ORCE」を搭載。

フロントに150kW／330Nm、リアに100kW／195Nmという強大なスペックを誇るモーターを凝縮しており、クラス上のSUVを軽々と走らせるこのユニットをコンパクトな「オーラ」に載せたことで、一回りも二回りもパワフルな走りを実現しています。

さらに、迫力のスタイルも性能を追求した結果といえるでしょう。全長4260mm×全幅1880mm×全高1485mmという寸法は、ベース車よりも全長が140mm、全幅が145mm拡大されており、地を這うようなワイド＆ローなシルエットを実現しました。この巨大なエアロパーツと圧倒的なトレッド幅が、サーキット走行に不可欠な高い旋回性能を予感させます。

このプロジェクトは、数年にわたるレース参戦を通じて技術を蓄積していく取り組みであり、単なるデザインの提示にとどまるものではありません。レースという過酷な環境で磨かれた知見が、現行オーラのモデルライフ中に市販車へと反映されることが期待されます。

現場の技術を直接フィードバックしたNISMOコンプリートカーがどのような走りを見せるのか、今後の動向に注目が集まります。

オーラ NISMO RSに対し、ネット上では大きな反響を呼んでいます。

まず、圧倒的に多かったのがデザインに対する評価です。東京オートサロンの会場に足を運んだファンからは「実物を見たらめちゃくちゃカッコいい」「ワイドでどっしりとした構えが良い」といった声が相次ぎました。

中には、コンパクトなボディに強力な4WDユニットを組み合わせた姿に「令和のパルサーGTI-Rのようだ」と、往年の名車を想起するファンの姿も見られます。

走行性能についても期待が高まっており、「エクストレイルの心臓部を移植してどれだけ走りが変わるのか気になる」といったメカニズムへの関心や、「GRヤリスのライバルなら、ぜひMT（マニュアル車）の設定を」というリクエストも挙がっています。

一方で、市販化を想定した現実的な視点での意見も少なくありません。特に「1880mmという全幅はかなり大きく、取り回しが懸念材料になる」というサイズへの戸惑いや、「価格的にはゴルフGTIやGRヤリスと競合しそう。どれを選ぶか悩ましい」といった、他社のハイパフォーマンスモデルと比較検討する声も聞かれました。

それでも全体としては、「こんなの欲しいに決まっている」「市販されるなら欲しい」といったポジティブな反応が多くを占めており、レースでの熟成というプロセスを含め、日産の次なる一手に大きな注目が集まっています。