「サンリオキャラクターズ　Fluffy sheep ぬいぐるみ」

　サンリオキャラクターズの限定プライズが、2月25日（水）から、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」で順次展開される。

■ここでしか手に入らないラインナップ

　今回登場するのは、ふわふわのヒツジになりきったサンリオキャラクターズの姿がキュートな、オリジナルデザインアートを使用した「ナムコ」限定プライズ。

　注目は、優しい色合いとボリューム感が魅力の「ポムポムプリン Fluffy sheep 超BIGぬいぐるみ」。全長約34cmと、抱きしめるのにピッタリなサイズだ。

　そのほか、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、あひるのペックルの「Fluffy sheep マスコット」や「Fluffy sheep ぬいぐるみ」も展開。ヒツジの耳と角が付いたおそろいコーデがポイントの、ここでしか手に入らないアイテムがそろう。

　さらに、巾着の口を絞るとまんまるなヒツジ姿になる「Fluffy sheep 着ぐるみ風巾着」も用意。パステルカラーがかわいい、ホワイトデーのギフトにもぴったりなラインナップとなっている。