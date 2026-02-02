サンリオキャラクターズ“ヒツジ姿”のナムコ限定プライズ登場へ！ 全長約34cmの「超BIGぬいぐるみ」など用意
サンリオキャラクターズの限定プライズが、2月25日（水）から、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」で順次展開される。
【写真】でかすぎ！ ポムポムプリンの「超BIGぬいぐるみ」
■ここでしか手に入らないラインナップ
今回登場するのは、ふわふわのヒツジになりきったサンリオキャラクターズの姿がキュートな、オリジナルデザインアートを使用した「ナムコ」限定プライズ。
注目は、優しい色合いとボリューム感が魅力の「ポムポムプリン Fluffy sheep 超BIGぬいぐるみ」。全長約34cmと、抱きしめるのにピッタリなサイズだ。
そのほか、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、あひるのペックルの「Fluffy sheep マスコット」や「Fluffy sheep ぬいぐるみ」も展開。ヒツジの耳と角が付いたおそろいコーデがポイントの、ここでしか手に入らないアイテムがそろう。
さらに、巾着の口を絞るとまんまるなヒツジ姿になる「Fluffy sheep 着ぐるみ風巾着」も用意。パステルカラーがかわいい、ホワイトデーのギフトにもぴったりなラインナップとなっている。
【写真】でかすぎ！ ポムポムプリンの「超BIGぬいぐるみ」
■ここでしか手に入らないラインナップ
今回登場するのは、ふわふわのヒツジになりきったサンリオキャラクターズの姿がキュートな、オリジナルデザインアートを使用した「ナムコ」限定プライズ。
注目は、優しい色合いとボリューム感が魅力の「ポムポムプリン Fluffy sheep 超BIGぬいぐるみ」。全長約34cmと、抱きしめるのにピッタリなサイズだ。
さらに、巾着の口を絞るとまんまるなヒツジ姿になる「Fluffy sheep 着ぐるみ風巾着」も用意。パステルカラーがかわいい、ホワイトデーのギフトにもぴったりなラインナップとなっている。