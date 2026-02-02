¡Ö¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤À¨¤µ¡Ä¡×¸µÁÄÅìÂç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦µÆÀîÎçà¤¢¤Î¥â¡¼¥ì¥Ä¡ªá¤«¤é25Ç¯Ž¥Ž¥Ž¥¶á±Æ¤Ë¡ÖÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÈþËÆ¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×
Çò¤¤°áÁõ¤ÇÂ¸µ¥Á¥é¥ê¡Ä25Ç¯Á°¤ÏÂÀ¤â¤â¥Á¥é¥ê
¡¡3»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÀîÎç(47)¤¬¸ø³«¤·¤¿¸½ºß¤È25Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎàÊÑ¤ï¤é¤Ìá»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥¹¥âÀÐÌý40¼þÇ¯µÇ°¡¢´¶¼Õ¤Î²ñ¤ËÅÐÃÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£2001Ç¯¤«¤é2005Ç¯¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ØÄ¶¡¢¥â¡¼¥ì¥Ä¡Á¢ö¡Ù²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¤È¡¢25Ç¯Á°¤Î¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎµÆÀî¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÈþËÆ¡×¡Ö¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤À¨¤µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥â¡¼¥ì¥Ä¡×¡Öº£¤â²Ä°¦²á¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÆÀî¤ÏÅìµþÂç³Øºß³ØÃæ¤Î1998Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ÖÅì¥ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢99Ç¯¤Ë¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£°Ê¸å¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¶µÍÜÈÖÁÈ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2017Ç¯4·î¡¢¼Â¶È²È¤Î°¬ÅÄÍÀµ±¤µ¤ó¤È·ëº§¡¢19Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢20Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢22Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡¢24Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£