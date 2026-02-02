¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ø¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬2Æü¡¢2·î²¼½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¡Ê¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢SÁÈ¤ÎÌøÅÄ¤ÏÄ´À°¤¬°ìÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AÁÈ¡Ê1·³¡Ë¡¢BÁÈ¡Ê2·³¡Ë¤¬¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦µÜºê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ÇÁáÄ«¤«¤éÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á2Ç¯¤Ï¤±¤¬¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢72»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥ª¥Õ¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ê¤É¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¼«¤éÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Îý½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢Áá¤á¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ï³°Ìî¤Î¼éÈ÷¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡Ê85¡Ë¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÄ´»Ò¤Ï¡Ë°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£SÁÈ¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®Í½Äê¡£ÌøÅÄ¤Ï22¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö´èÄ¥¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë