「彼を手放したら狂気の沙汰」日本代表コンビ所属の欧州名門、主力MFのプレミア移籍報道にファン怒り！「彼を行かせてはいけない」「認めるなら、首脳陣は罵倒される」
以前から補強に対する不満が募っているなかで、放出がうわさされば、サポーターが怒りを露にしても不思議ではないだろう。
前田大然と旗手怜央が所属するセルティックは今季、度重なる監督交代で混迷。この冬のマーケットでも周囲が完全に満足するような補強を実現させていない。その一方で、マーケット終了を目前に、主力MFアルネ・エンゲルスに対して、プレミアリーグのノッティンガム・フォレストが関心を寄せていると報じられた。
『Football Insider』によると、これを受けてセルティックのサポーターからは反対の声が寄せられているという。
「代役なしでこれを認めるなら、首脳陣はマジで今後罵倒されるだろう」
「これが通ったら困惑だ。評価しているかどうかは別にして、適切な代役を獲得し、さらにもうひとり加えてスカッドを強化できることはないだろう」
「彼を行かせてはいけない。適切な金額じゃなければ、そして代役獲得に投資しない限りはね。でも、そんなことはないだろう。それに彼はここで十分幸せそうだけど」
「エンゲルスをすごく評価しているわけじゃない。でも、トップクラスだろうが平均レベルだろうが、この段階で彼を手放すことはできないよ！まったくもって狂気の沙汰だ」
「評価するしないは別に、シーズンのこの時点で売るのは間違いなく狂っている。でも、セルティックだからあり得ると思うよな。このセルティックのふざけぶりは、現実じゃないみたいだよ」
「この移籍市場でエンゲルスを売ったら、リーグにお別れだ。すでに首の皮一枚という状態だ。彼は先発候補だし、代役の獲得はないだろう。長期的に彼が答えになるかどうかは議論の的にできる。でも、この市場では売却不可能だ」
「市場の残り時間がわずかであることを考えれば、彼を手放すのはまったくもって狂気だよ。代役を獲得できないか、獲得しても調子が良くない選手のレンタルだろうからね。首脳陣の無能ぶりが示すように、金の問題じゃないんだよ」
ファンの反応からは、これまでの首脳陣のチーム編成に対する怒りがうかがえる。クラブ上層部とサポーターの溝が広がるばかりと言われるなか、セルティックはどのような決断を下すのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！
