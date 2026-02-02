南鳥島周辺でのレアアース泥採鉱試験、“速報”に反響「素晴らしい！」「日本の未来を明るくするニュースです」
国立研究開発法人海洋研究開発機構は2日、南鳥島周辺海域で実施しているレアアース泥採鉱システム接続試験について、最初のレアアース泥が船上に揚泥されたことを確認したと発表した。
【写真】（速報）南鳥島EEZ海域でのレアアース泥採鉱システム接続試験の状況について
公式サイトを通じて、「海洋研究開発機構（JAMSTEC）の地球深部探査船『ちきゅう』が1月17日（土）に現場海域に到着しました。その後、1月30日（金）より最初のレアアース泥回収作業を開始し、2月1日（日）未明に最初のレアアース泥が船上に揚泥されたことを確認しました」と明らかにした。
続けて「現在、継続して回収作業を実施しており、本日までに同作業が終了する予定です。なお、清水港には2月15日（日）に帰港する見込みです」と伝えた。
公式Xでは「速報」として掲載。これに対して「素晴らしい！」「日本の未来を明るくするニュースです」「最高のニュースです!!」「どうぞご無事にご寄港を！」など、多数の声が寄せられている。
