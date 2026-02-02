2024年、関東で相次いだ闇バイトによる強盗事件のうち、東京と埼玉の2つの事件で実行役として起訴された男の初公判が行われ、男は起訴内容をすべて認めました。

森田梨公哉被告（26）は2024年、関東で相次いだ闇バイトによる強盗事件のうち、東京・国分寺市の強盗傷害事件と埼玉県所沢市の強盗致傷事件に実行役として関わったなどとして起訴されています。

2日に行われた初公判で森田被告は、裁判長から起訴内容に間違いがないかを確認されると「ありません」とすべて認めました。

検察側は冒頭陳述で、「Xで副業を探していた過程で指示役らと知り合った。『モノを運ぶ簡単な仕事』と言われ、怪しいと思いながらも指示に従い、ハンマーや粘着テープを買った」「ほかの実行役とともに住宅に侵入し、被害者を刃物で切りつけ粘着テープで縛るなどして暴行を加え、カネを要求した」などと指摘しました。

一方で弁護側は、「アルバイトに応募する感覚で自分や家族の個人情報を指示役に送ってしまった」「指示役に血だらけの人の写真を見せられるなどして脅され逆らえなかった」などと主張しました。

判決は今月9日に言い渡される予定です。