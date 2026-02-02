井上咲楽「ようやく完成した」手編みマフラー披露「お店で売ってるみたい」「めちゃくちゃ器用」と反響
【モデルプレス＝2026/02/02】タレントの井上咲楽が2月2日、自身のInstagramを更新。手編みの作品を公開した。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「素敵な色合い」2色で編んだマフラー披露
「最近の日常」と切り出した井上は「ようやく完成したマフラーですが、今はソファの下に挟まっています…」つづり、手編みのマフラーを身につけた写真を投稿。青と茶の2色の毛糸で丁寧に編み上げられた美しい仕上がりの作品を披露した。
また、「ドライブのおともにホットドックを作りました」「アイスランドのバターが美味しすぎて、台所で立ったまま食べてます」などと近況を報告し、ホットドッグを作る姿やお気に入りのスイーツなども載せている。
この投稿は「クオリティ高すぎる」「めちゃくちゃ器用」「素敵な色合い」「お店で売ってるみたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆井上咲楽「ようやく完成した」手編みのマフラー披露
◆井上咲楽の投稿に「お店で売ってるみたい」と反響
