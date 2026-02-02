通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１．５％付近の高水準 逆転状態続く 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１．５％付近の高水準 逆転状態続く

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 11.46 8.37 9.65 8.30

1MO 9.77 7.30 8.65 7.28

3MO 9.62 7.19 8.66 7.40

6MO 9.46 7.28 8.70 7.63

9MO 9.41 7.31 8.77 7.78

1YR 9.31 7.35 8.78 7.91





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 10.07 12.89 10.46

1MO 8.87 10.59 9.17

3MO 8.95 10.07 8.84

6MO 9.14 10.00 8.77

9MO 9.27 10.00 8.71

1YR 9.30 10.01 8.65

東京時間16:39現在 参考値



ドル円１週間は１１．５％付近での推移。１カ月以降のより長期間と比較して高い水準となっている。通常の相場安定型の状況からは引き続き逆転した状態となっている。米つなぎ予算が期限内に成立せず、米下院での採決待ちとなっている。また、週明けは貴金属や原油などの商品市況が急落しており、リスク回避的な相場展開となっている。為替市場にとっても不安定な状況となっている。

