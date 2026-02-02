通貨オプション　ボラティリティー 　ドル円１週間１１．５％付近の高水準　逆転状態続く

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　11.46　8.37　9.65　8.30
1MO　9.77　7.30　8.65　7.28
3MO　9.62　7.19　8.66　7.40
6MO　9.46　7.28　8.70　7.63
9MO　9.41　7.31　8.77　7.78
1YR　9.31　7.35　8.78　7.91

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.07　12.89　10.46
1MO　8.87　10.59　9.17
3MO　8.95　10.07　8.84
6MO　9.14　10.00　8.77
9MO　9.27　10.00　8.71
1YR　9.30　10.01　8.65
東京時間16:39現在　参考値

　ドル円１週間は１１．５％付近での推移。１カ月以降のより長期間と比較して高い水準となっている。通常の相場安定型の状況からは引き続き逆転した状態となっている。米つなぎ予算が期限内に成立せず、米下院での採決待ちとなっている。また、週明けは貴金属や原油などの商品市況が急落しており、リスク回避的な相場展開となっている。為替市場にとっても不安定な状況となっている。