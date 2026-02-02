【絶品】定番･ビビンバからチャーハンにリゾットも…人気店で味わう熱々｢石焼きグルメ｣に注目（静岡）
まだまだ寒い日が続きますが、そんな時に恋しくなるのが、体の中からポカポカになるアツアツグルメ。中でも今回は、グツグツした見た目と、ジュワァ～とした音からも熱さを感じ、アツアツの状態が長～く続く「石焼きグルメ」に注目。
まずは、「エスパルスドリームプラザ」1Fにある「清水チャーハン食堂」。
休日にはなんと、100人以上が来店する人気店で、チャーハンメニューはなんと12種類もある、チャーハンにとことんこだわった専門店です。
（お客さん・清水区から）
「一番食べやすくておいしい。パラパラしていて味わい深いそんなところ」
（家族連れ・清水区から）
「専門店なだけあって味がしっかりしていて食べやすい。はずれがないですね」
どれを食べてもハズレがない…というのがうれしいポイントですが、寒さが厳しいこの時季にイチオシというメニューが…。
（清水チャーハン食堂 佐々木 邦秋さん）
「お待ちどうさまです。『エビチリ蟹玉石焼チャーハン』です」
（澤井 志帆 キャスター）
「グツグツですね。熱そう。音もすごいグツグツいってる。ちょっとこれマグマじゃないですか！？」
（清水チャーハン食堂 佐々木 邦秋さん）
「マグマです」
石鍋は、冷めにくく保温効果が高いため食べ終わるまでアツアツの状態で料理を楽しむことができます。ちなみに、この石鍋、何度くらいあるのか聞いてみると？
（清水チャーハン食堂 佐々木 邦秋さん）
「200℃くらいいっちゃうと思いますよ」
（澤井 志帆 キャスター）
「200！？」
そんなアツアツすぎる「エビチリ蟹玉石焼チャーハン」、いただきます。
（清水チャーハン食堂 佐々木 邦秋さん）
「火傷しないようにね」
（澤井 志帆 キャスター）
「アツ、アツ、アツい。ピリ辛ですね。エビの旨みがご飯の中の中までしみ込んでます」
（清水チャーハン食堂 佐々木 邦秋さん）
「一番下のチャーハンが玉子チャーハンになっていまして、その上に蟹玉、で一番上の餡がエビチリのソースになっています」
（澤井 志帆 キャスター）
「辛いから体の中からホットになりますね」
石焼きのメニューを食べていた人は…。
（学生・清水区から）
「寒いので、石焼きと聞くと熱いイメージがあったので食べてみたなと思いました。きょう海鮮石焼を頼んで海鮮がゴロゴロ入ってて、すごくおいしいです」
この人が「おいしい」と太鼓判を押したのが、ぷりっぷりのエビやイカ、ホタテがゴロッと入った「海鮮石焼チャーハン」。
（清水チャーハン食堂 佐々木 邦秋さん）
「そのまま混ぜて、石焼ビビンバのように」
（澤井 志帆 キャスター）
「すごい、おこげ出来てる。おいしそう。熱すぎてあっという間におこげできますね。サクサク、おこげ香ばしくてサクサクでおいしいですね。魚介のだしが凄いでてる」
（清水チャーハン食堂 佐々木 邦秋さん）
「実はチャーハンに秘密があって、味付けはオイスターソースで味付けてます」
（澤井 志帆 キャスター）
「カキの風味もしますし、チャーハンだけ食べても海鮮の風味を感じられて、すごくおいしいですね」
（清水チャーハン食堂 佐々木 邦秋さん）
「寒い時に熱い物を食べていただいて体の中から温めてもらいたい」
（澤井 志帆 キャスター）
「最高ですよこれ、見た目からも。食べてさらに中から温まりました」
続いては、静岡生まれの人気パスタチェーン「パスタ屋一丁目」。
静岡市内をはじめ県内に16店舗を展開していますが、一部の店舗だけで食べられる絶品の石焼きグルメがあるんです。それは…。
（パスタ屋一丁目 イーラde店 橋本 征彦さん）
「お待たせしました。石焼きリゾットの『ポテ・チー』ですね。大変熱くなっていますので、取り皿にお取りになってお食べください」
（澤井 志帆 キャスター）
「ぐっつぐつ！これ沸騰って言っていいんですよね？」
（パスタ屋一丁目 イーラde店 橋本 征彦さん）
「そうですね、沸騰ですね」
（澤井 志帆 キャスター）
「沸騰してますね。『ポテ・チー』とおっしゃいましたよね」
（橋）
「うちの一番人気のポテトベーコンのパスタをリゾットにしたんですけど、ポテベーとチーズのポチですね」
コーンベースのスープにポテトとベーコンの旨みが溶け込んだ「パスタ一丁目」の看板商品「ポテトベーコン」。その魅力そのままに石焼きリゾットにしたというのです。気になるその味は？
（澤井 志帆 キャスター）
「いただきます。コーンクリームがまろやかですごくおいしいです」
（パスタ屋一丁目 イーラde店 橋本 征彦さん）
「そうですね、チーズでまたコクが増しているんで」
（澤井 志帆 キャスター）
「コーンもたくさん入っているので」
（パスタ屋一丁目 イーラde店 橋本 征彦さん）
「コーンのつぶつぶ感が食感になっておいしいと思います」
（澤井 志帆 キャスター）
「チーズでふたがされてるので中までアツアツですね」
（パスタ屋一丁目 イーラde店 橋本 征彦さん）
「あっついです。ほんとに熱いです」
（澤井 志帆 キャスター）
「あつい」
このアツアツの石焼き。特別にその温度を計らせてもらと…。いきなり100℃から始まり、その温度はなんと10分後も継続。さらに30分経過してもなお、80℃近くと石焼きの保温効果恐るべしです。
（澤井 志帆 キャスター）
「でも、この熱さがこの時期最高です」
（パスタ屋一丁目 イーラde店 橋本 征彦さん）
「そうですね、冬になるとパスタより出るときがあるんで全部石焼が無くなっちゃったりするときもありますね」
ちなみにこの石焼きリゾットの「ポテ・チー」、実は、もち米を使っているのもポイントだといいます。
（パスタ屋一丁目 イーラde店 橋本 征彦さん）
「そうですね、普通の米だとサラサラしすぎちゃってるんですけど、（もち米は）吸ってくれるんで深みが増すっていうか、小っちゃいニョッキみたいなイメージ的には」
（澤井 志帆 キャスター）
「だからパスタ感を彷彿させるのか」
さらに「ポテ・チ―」と肩を並べる人気の石焼きリゾットがあるそうで…それが…「エビトマトクリーム」。
（澤井 志帆 キャスター）
「おいしっ。アツいの忘れるくらいおいしいです。トマトがおいしいサッパリとしていて」
（パスタ屋一丁目 イーラde店 橋本 征彦さん）
「これもまたおいしいですよね」
（澤井 志帆 キャスター）
「エビも肉厚でぷりぷりですね」
（パスタ屋一丁目 イーラde店 橋本 征彦さん）
「ブラックタイガー使ってますんで」
（澤井 志帆 キャスター）
「こちらは魚介の味が出たリゾットですね」
（パスタ屋一丁目 イーラde店 橋本 征彦さん）
「貝からとっているダシで作っているんで濃厚だと思いますね」
（澤井 志帆 キャスター）
「いや、これ、あつあつうれしいですね。時間が経ってもずっとアツアツのまま楽しめるし、寒い外からお店に入ってきて、これが提供されるとホッとする感じがします」
まだまだ寒さが厳しいこの時季、グツグツと目からも耳からも熱くなる石焼きグルメで、体も心もアツアツになってみてはいかがですか？