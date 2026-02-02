2月1日に行われた高校サッカー新人大会決勝、静岡学園対藤枝東、名門校対決となった一戦。



序盤からペースを握る静学は、前半14分、15番･長坂が突破すると、クロスに9番･坂本。坂本の今大会9点目で静学が先制します。華麗なヘディングシュートでした。



追いかける藤枝東は、36分、右サイドでボールを奪い、クロスを上げると…、11番･望月がシュート。決定機を作りますが、これは静学のキーパー田邉に防がれます。





エンドが変わった後半16分、藤枝東は7番･原田のミドルシュート。しかし、これも枠をとらえきれません。すると22分、静学は、高い位置でボールを奪うと、途中出場の10番･松永。松永のビューティフルゴールで藤枝東を突き放します。さらに31分、11番･安永のシュートが相手の手に当たったとしてPKに。これを安永自ら決めて、勝負を決定付けます。静岡学園が3-0で勝利し新人大会3連覇。新チーム最初のタイトルを獲得しました。（静岡学園 FW9 坂本 健悟･2年･今大会得点王）「左から長坂選手がいいボールを上げてくれた。合わせるだけだった。相手より前で突っ込んで、決めてやろうという気持ちで入って、決まったので良かった。プリンスリーグ、総体、選手権を通して、自分が結果を出して、チームを勝たせられる選手になりたい」