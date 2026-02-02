マギー審司「長女はもう18歳！」、子どもたちの近況ショット公開 妻の“ワンオペ”3人子育てに感謝
タレントのマギー審司（52）が2日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちの成長についてつづった。
【写真】マギー審司の“3人の子どもたち”（3枚目）
投稿で、「1/26は長女、1/27は息子の誕生日でした」と報告。2人の誕生日ケーキの写真と、3人の子どもたちの写真を公開した。
続けて「長女はもう18歳！成人なんですねぇ〜早いですね〜息子は僕より背が高くなって成長にびっくりします！」としみじみ。「それぞれ、4月から大学生と高校生！そして次女は中学生！」と紹介した。「僕はあまり子育てしてこなかったのですが、、、3人の子育てをずっとワンオペでやってる妻も凄いしみんな頑張ってます」「お父ちゃんも仕事頑張りまーす」と締めくくった。
この投稿に「お誕生日おめでとうございます」「マギーさんが無理しないように気を付けてください パパが1番元気じゃなきゃ」などのコメントが寄せられた。
マギーは、妻・有希さんと2006年8月に結婚。08年1月に長女、11年1月に長男、13年11月に次女が誕生している。
