サッカーのオランダ1部アヤックスに加入したDF冨安健洋（27）が1日、アウェーのエクセルシオール戦に途中出場。アーセナル（イングランド）時代以来、484日ぶりの公式戦復帰を飾った。冨安は2日にインスタグラムを更新。復帰を果たした現在の心境を記した。

冨安は「まずはこの長いリハビリを近くで支えてもらった人々に感謝、そして信じて待ってくれたファンの方々に感謝したいです！簡単な道のりではなかったですが、皆さんがいてくれたからまたこうして戻って来れたと思っています」と周囲のサポートや声援への感謝をつづった。

そして「まだ自分の中でも第一歩踏み出しただけっていう感覚ですし、一歩ずつ確実に歩んでいくしかないですが、必ず前に進んでいけると信じてこれからもやり続けていきます」とし、「たくさん頂いた恩を返すためには、何よりも僕がピッチで楽しく走り回っている姿を見せることが一番だと思うので、またプレーしている姿をたくさん見せられるように今までと変わらずひたむきに取り組んでいきます！ありがとうございます！」と呼びかけていた。

冨安はアーセナル時代の24年10月5日に行われたプレミアリーグ・サウサンプトン戦以来476日ぶり、かつアヤックス加入後初となった前節1月24日のホーム・フォレンダム戦に続きリーグ2試合連続のベンチ入り。後半35分から左サイドバックとして出場し、新天地デビューを飾った。

冨安は昨年2月に右膝を手術し、同7月に2021年夏から所属していたアーセナルとの契約を解除。無所属でリハビリを続け、同12月16日にアヤックスと6月30日までの短期契約を結んだ。