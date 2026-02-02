これが噂の”限界飯”！「ゾンちゅう」第45話にReGLOSS・一条莉々華さんがゲスト出演
【第45話】 1月31日 無料公開
週刊コロコロコミック「ゾンちゅう～ゾンビJKはゲーム配信中～」第45話を読む
小学館は1月31日、凍咲しいな氏（まんが）とMika Pikazo氏（キャラクターデザイン）、Plott（共同原作） によるマンガ「ゾンちゅう～ゾンビJKはゲーム配信中～」の第45話を週刊コロコロコミックにて無料公開した。
第45話ではhololive DEV_IS・ReGLOSSの轟はじめさんがお世話になったお礼として、同グループの”社長”こと一条莉々華さんが狐火ヨウコさんを食事に招待。社長なら舌が肥えているはず……と身構えるヨウコさんだったが、出てきたものは莉々華さんの手料理だった。
なお、現在週刊コロコロコミックでは轟はじめさんとのコラボ回となる第44話など、直前のエピソードが無料公開されている。
週刊コロコロコミック「ゾンちゅう～ゾンビJKはゲーム配信中～」のページ
狐火ヨウコさんと一条莉々華さんのコラボ配信アーカイブ
