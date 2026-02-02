森保監督が12試合の欧州視察から帰国、3月イギリス遠征は「(26人に)プラスアルファも含めて」招集検討へ
日本代表の森保一監督が2日、欧州視察から帰国し、羽田空港で報道陣の取材に応じた。3月のイギリス遠征では、ベンチ入り枠の26人より多くのメンバーを招集することを検討していると明かした。
森保監督は1月16日に欧州に出発した後、17日から31日にかけてドイツ、オランダ、チェコ、イングランド、スコットランド、フランスで日本人選手所属チームの12試合を現地視察。「有意義な視察になった。対戦国の選手も見ることができ、W杯に向けていい準備になる視察だった」と振り返った。
▼森保監督の視察試合
1/17 ドルトムント vs ザンクト・パウリ(安藤智哉、藤田譲瑠チマ)
1/18 フェイエノールト(渡辺剛、上田綺世) vs スパルタ・ロッテルダム(三戸舜介)
1/21 スラビア・プラハ(橋岡大樹) vs バルセロナ
1/22 ユトレヒト vs ゲンク(伊東純也)
1/23 ザンクト・パウリ(安藤智哉、藤田譲瑠チマ) vs ハンブルガーSV
1/24 NECナイメヘン(小川航基、佐野航大) vs ズウォレ
1/25 フライブルク(鈴木唯人) vs ケルン
1/26 エバートン vs リーズ(田中碧)
1/28 アヤックス(板倉滉、冨安健洋) vs オリンピアコス
1/29 セルティック(前田大然、旗手怜央) vs ユトレヒト
1/30 RCランス vs ル・アーブル(瀬古歩夢)
1/31 ブレーメン(菅原由勢) vs ボルシアMG(町野修斗、高井幸大)
視察対象にはW杯メンバー選考の当落戦上にあるとみられる選手も入っており、「常連ではないかもしれないが、世界の舞台で日本を勝たせられるんだというところをを見せてもらえる選手が多く、頼もしいと思っているし、選ぶ側としては難しい選考だと思っている」と森保監督。スコットランド、イングランドと対戦する3月のイギリス遠征でのメンバー選考に注目が集まるところだ。
森保監督は3月のイギリス遠征について「ベースとしてはこれまで招集してきた選手を3月の活動でも招集させてもらう」としながらも「招集歴がなくても、(これまで)招集していなくても、いいプレーをしている選手たちもいるのでそこも含めて考えていきたい」と新戦力の抜擢を示唆。「最終的にどうするかはわからないが、26人でメンバーを編成するのか、プラスアルファも含めて、ケガ人の回復であったり、新戦力を最後の最後まで見極めるところも含めて考えていきたい」と招集方針を明かした。
(取材・文 竹内達也)
