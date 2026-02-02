【材料3つまでで作る！】包丁不要、だしマヨで作る簡単コク旨「和えるだけさば缶パスタ」
【画像を見る】おうちパスタが本場の味になる3つのコツ！
SNSで数多くのレシピを発信し、その中でも節約・時短レシピが好評のyuchiさん。使用食材が少ないレシピがとくに人気で、「作りやすい」「記念日に作りたい」など話題となり、多くのフォロワーに支持されています。
今回は、そんなyuchiさんによる「3食材レシピ」をご紹介。疲れ果てた平日を乗り切るすぐでき超簡単レシピは、誰が作ってもおいしくできて値上げにも負けないものたちばかりです。
■和えるだけさば缶パスタ
さば缶×だしマヨで簡単コク旨
材料（2人分）
パスタ……160g
さば缶（水煮）……1缶（190g）
A
・和風だしの素（顆粒）……小さじ2
・マヨネーズ……大さじ1
大葉（刻み）……適宜
作り方
1 パスタは、水に対して1%の塩（水1Lに対して小さじ2程度）を入れて袋の表示時間通りにゆでる。
2 ボウルにAとさば缶を汁ごと入れ、さばを軽くほぐしながら混ぜ合わせる。
3 器に水気を切ったパスタを盛り、2をのせ、お好みで大葉をのせる。
■レシピを参考にするときは
・レシピで紹介する3つの食材の中に、調味料、お好みで仕上げに散らすトッピング、主食となるごはんや麺類、彩りのために添える野菜などは含みません。
・火加減は、特に記載のない場合は中火で調理してください。
※本記事はyuchi著の書籍『ラクすぎなのにメチャおいしい 材料たった3つのおサボりごはん Nadia Collection』から一部抜粋・編集しました。