　2月2日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは361銘柄。東証終値比で上昇は214銘柄、下落は113銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は99銘柄。うち値上がりが73銘柄、値下がりは18銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は570円高と大幅高に買われている。
△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3803>　イメージ情報　　　　840　　+128（ +18.0%）
2位 <7746>　岡本硝子　　　　　 1266　　+137（ +12.1%）
3位 <5906>　エムケー精工　　　　816　　 +68（　+9.1%）
4位 <276A>　ククレブ　　　　　 4072　　+282（　+7.4%）
5位 <7236>　ティラド　　　　　 9450　　+650（　+7.4%）
6位 <6054>　リブセンス　　　　128.6　　+8.6（　+7.2%）
7位 <6227>　ＡＩメカ　　　　　 8920　　+590（　+7.1%）
8位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　506.9　 +30.9（　+6.5%）
9位 <6971>　京セラ　　　　　　 2477　+142.0（　+6.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1542>　純銀信託　　　　　41110　 -5690（ -12.2%）
2位 <5410>　合同鉄　　　　　 3423.5　-466.5（ -12.0%）
3位 <6731>　ピクセラ　　　　　　 38　　　-5（ -11.6%）
4位 <7272>　ヤマハ発　　　　 1055.5　-109.5（　-9.4%）
5位 <6993>　大黒屋　　　　　　　137　　 -13（　-8.7%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）
7位 <7901>　マツモト　　　　　 1162　　 -61（　-5.0%）
8位 <9845>　パーカー　　　　　 1430　　 -72（　-4.8%）
9位 <4272>　日化薬　　　　　　 1725　 -73.5（　-4.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6971>　京セラ　　　　　　 2477　+142.0（　+6.1%）
2位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2572　+104.0（　+4.2%）
3位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 2049.9　 +64.4（　+3.2%）
4位 <9022>　ＪＲ東海　　　　　 4450　　+122（　+2.8%）
5位 <8411>　みずほＦＧ　　　　 6715　　+155（　+2.4%）
6位 <8331>　千葉銀　　　　　　 2097　 +44.5（　+2.2%）
7位 <6857>　アドテスト　　　　24720　　+415（　+1.7%）
8位 <5711>　三菱マ　　　　　　 4250　　 +71（　+1.7%）
9位 <5801>　古河電　　　　　　13300　　+205（　+1.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7272>　ヤマハ発　　　　 1055.5　-109.5（　-9.4%）
2位 <9064>　ヤマトＨＤ　　　 1971.5　 -77.5（　-3.8%）
3位 <8601>　大和　　　　　　　 1400　 -47.5（　-3.3%）
4位 <2282>　日ハム　　　　　　 7020　　-144（　-2.0%）
5位 <6981>　村田製　　　　　　 3055　 -30.0（　-1.0%）
6位 <9020>　ＪＲ東日本　　　　 3766　　 -30（　-0.8%）
7位 <7211>　三菱自　　　　　　376.3　　-2.2（　-0.6%）
8位 <7453>　良品計画　　　　 3181.6　 -16.4（　-0.5%）
9位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　 2939.2　　-9.3（　-0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース