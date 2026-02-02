[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇214銘柄・下落113銘柄（東証終値比）
2月2日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは361銘柄。東証終値比で上昇は214銘柄、下落は113銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は99銘柄。うち値上がりが73銘柄、値下がりは18銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は570円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3803> イメージ情報 840 +128（ +18.0%）
2位 <7746> 岡本硝子 1266 +137（ +12.1%）
3位 <5906> エムケー精工 816 +68（ +9.1%）
4位 <276A> ククレブ 4072 +282（ +7.4%）
5位 <7236> ティラド 9450 +650（ +7.4%）
6位 <6054> リブセンス 128.6 +8.6（ +7.2%）
7位 <6227> ＡＩメカ 8920 +590（ +7.1%）
8位 <4422> ＶＮＸ 506.9 +30.9（ +6.5%）
9位 <6971> 京セラ 2477 +142.0（ +6.1%）
10位 <6775> ＴＢグループ 126 +7（ +5.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1542> 純銀信託 41110 -5690（ -12.2%）
2位 <5410> 合同鉄 3423.5 -466.5（ -12.0%）
3位 <6731> ピクセラ 38 -5（ -11.6%）
4位 <7272> ヤマハ発 1055.5 -109.5（ -9.4%）
5位 <6993> 大黒屋 137 -13（ -8.7%）
6位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
7位 <7901> マツモト 1162 -61（ -5.0%）
8位 <9845> パーカー 1430 -72（ -4.8%）
9位 <4272> 日化薬 1725 -73.5（ -4.1%）
10位 <9878> セキド 525 -21（ -3.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6971> 京セラ 2477 +142.0（ +6.1%）
2位 <2432> ディーエヌエ 2572 +104.0（ +4.2%）
3位 <6762> ＴＤＫ 2049.9 +64.4（ +3.2%）
4位 <9022> ＪＲ東海 4450 +122（ +2.8%）
5位 <8411> みずほＦＧ 6715 +155（ +2.4%）
6位 <8331> 千葉銀 2097 +44.5（ +2.2%）
7位 <6857> アドテスト 24720 +415（ +1.7%）
8位 <5711> 三菱マ 4250 +71（ +1.7%）
9位 <5801> 古河電 13300 +205（ +1.6%）
10位 <6723> ルネサス 2490 +36.5（ +1.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7272> ヤマハ発 1055.5 -109.5（ -9.4%）
2位 <9064> ヤマトＨＤ 1971.5 -77.5（ -3.8%）
3位 <8601> 大和 1400 -47.5（ -3.3%）
4位 <2282> 日ハム 7020 -144（ -2.0%）
5位 <6981> 村田製 3055 -30.0（ -1.0%）
6位 <9020> ＪＲ東日本 3766 -30（ -0.8%）
7位 <7211> 三菱自 376.3 -2.2（ -0.6%）
8位 <7453> 良品計画 3181.6 -16.4（ -0.5%）
9位 <9201> ＪＡＬ 2939.2 -9.3（ -0.3%）
10位 <6472> ＮＴＮ 365 -0.9（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
