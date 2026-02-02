歌手の宇多田ヒカルが１日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」５０周年特番に出演。昭和の大物歌姫だった亡き母親との激似ぶりに自ら言及して、ＳＮＳでもソックリ親子に驚きの声が相次いだ。

黒柳は初対面となった宇多田に、「どうかな？お母さまの映像をあなたと一緒に見るのは？」と提案。宇多田の母で、２０１３年に亡くなった歌手・藤圭子さんの、同番組出演ＶＴＲを２人で振り返った。

藤さんは過去に４回出演しており、２８歳の時の映像には宇多田も「カワイイ〜」と感慨深げ。涼しげな目元やしっかりとした眉毛が宇多田とうり二つで、親子のＤＮＡを感じさせた。

宇多田も「（母とは）しぐさとか、その言い方似てると思う瞬間があって、ビックリするときあります。今の映像もそうですけど」と自己分析。番組では画面を２分割して宇多田と藤さんを左右に並べて比較し、激似を伝える演出も盛り込まれた。

宇多田と藤さんのソックリぶりには、ＳＮＳでも驚きの反応。「並べると顔、やっぱ似てるねえ」「遺伝子がすごい！！！」「話してるときの動きやしぐさがびっくりするくらいそっくりだ」などと反響が大きかった。