「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が2日、TikTokを更新し、1月30日に行われたレディー・ガガのワールドツアー東京公演最終日の模様を現地からレポートした。

西村社長は、1枚11万8145円という「VIPゴールド席」のチケットを、自費で4枚購入。ガガのTシャツに身を包み、家族でライブに参戦したことを報告した。動画では、多くの観客で埋め尽くされた会場の熱気や、VIP専用ラウンジの様子を紹介。自らの座席について「ステージに一番近い席」と語る通り、臨場感あふれる映像を公開している。

ライブでは「Born This Way」や「Bad Romance」といった代表曲が披露され、世界トップクラスのバックダンサーによる演出に圧倒された様子を伝えている。圧巻だったのはその距離感で、レディー・ガガ本人が西村社長の目の前、約1メートルの距離まで接近する場面もあり、VIP席ならではの衝撃的な近さが映像でも確認できる。

動画の締めくくりとして、西村社長は「世界最高峰のグローバルアーティストのパフォーマンスを実際に体感することは、自分の感性を磨き、成功するための力になる」と熱弁。ビジネスの第一線で活躍する立場から、こうした「体験価値」の重要性をファンに語りかけた。