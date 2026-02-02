「グラミー賞」最優秀アルバム賞にスペイン語の楽曲“初の快挙”　プエルトリコ出身歌手のバッド・バニー氏が受賞

音楽界最高の名誉と言われる音楽賞、「グラミー賞」の発表・授賞式が1日、アメリカ・ロサンゼルスで開かれ、プエルトリコ出身の歌手、バッド・バニーさんの作品が最優秀アルバム賞を受賞しました。

第68回グラミー賞が1日、ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで開かれ、グラミー最大の栄誉といわれる最優秀アルバム賞には、世界的アーティスト、バッド・バニーさんの「デビー・ティラル・マス・フォトス」が選ばれました。

アメリカメディアによりますと、スペイン語での楽曲が最優秀アルバム賞を受賞するのは初めての快挙です。

受賞スピーチで、バッド・バニーさんは、不法移民に対して厳しい取り締まりを続けるICE＝移民税関捜査局について、「ICEよ、出ていけ。私たちは動物ではない。私たちは人間であり、アメリカ人だ」と訴え、会場から大きな拍手が沸き起こりました。

バッド・バニーさんはプエルトリコ出身の31歳。

これまでリリースした楽曲の歌詞はすべてスペイン語です。

2月8日に行われるスーパーボウルのハーフタイムショーに出演する予定です。

このほか、アメリカを代表するラッパー、ケンドリック・ラマーさんが、SZA（シザ）さんとの楽曲「Luther（ルーサー）」でレコード・オブ・ザ・イヤーを受賞し、計3冠を達成しました。

また、レディー・ガガさんの「MAYHEM（メイヘム）」が最優秀ポップ・ボーカル・アルバム賞を受賞し、最優秀楽曲賞には、ビリー・アイリッシュさんの「WILDFLOWER（ワイルドフラワー）」が選ばれました。