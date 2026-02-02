2月1日、有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN）に生出演し、第2子が誕生したことを発表した。

この日、番組には、ゲストにケンドーコバヤシが出演。直前に発表されたケンコバの結婚と、第1子誕生を祝福する流れとなった。しかしその後、有吉が突然、口を開いたのだ。

「有吉さんは『かくいう私も、第2子が生まれてしまいまして。51歳で2児の父になるという』と、第2子誕生を発表したのです。共演者も『本当?』と驚く様子がオンエアされ、有吉さんは事実であると認めていました」（放送作家）

さらに有吉は、その出産を“匂わせ”していたことを告白。「じつはインスタのほうには、足の裏の写真を、“匂わせ”投稿してしまったんですけども」と暴露し、自分の足をニューボーンフォト風に撮影したショットをアップしていたことを明かした。

番組がオンエアされると、Instagramの“匂わせ”ショットのコメント欄には、騒然となったファンからの声が集まっていた。

《これが匂わせだったとは》

《匂わせに気付きませんでした》

《「感謝」という有吉さんのコメントが「赤ちゃんの誕生」だったんですね》

《感謝》とつづられた投稿が、匂わせだったことに気がついていなかったと、驚く声が寄せられていた。

「投稿当時は、『感謝』とだけつづられていたため『どういう意味なのか』と疑問を抱くファンもいたようです。しかし、有吉さんは『何人か“2人めが生まれたんですか?”って人はいましたけどね』と、数人はその匂わせに気がついていたといい、その様子をラジオでも笑いながら語っていました」（芸能プロ関係者）

有吉は、2021年4月にフリーアナウンサーだった夏目三久と結婚し、2024年3月には第1子が誕生している。

「第1子が誕生後、有吉さんは、育児の過酷さに四苦八苦していることを吐露したこともありました。『子どもが思春期を迎えるまでは、ラジオ続けたいと思います』と、芸能活動への気合いも明かしていました。第2子が誕生し、さらに仕事への活力が増していきそうですね」（同前）

ふだんは毒舌な有吉も、子どもにはデレデレなのかもしれない。