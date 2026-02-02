Amazonでは2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

家電やガジェットだけでなく、食品もセール対象に。サントリー食品インターナショナルが販売する「サントリー 烏龍茶 ラベルレス」（600ml×24本）は24％オフの1,898円（税込）で販売中です。

[機能性表示食品] サントリー 烏龍茶 ラベルレス お茶 ペットボトル 600ml×24本 まとめ売り実施中 サントリー烏龍茶 \1,898 （2026/02/02 16:20時点 | Amazon調べ）

↑「サントリー 烏龍茶 ラベルレス」（600ml×24本）

BMIが高めの方のおなかの脂肪を減らす機能があると報告されている健康成分「ウーロン茶重合ポリフェノール（ウーロンホモビスフラバンBとして）」が豊富に含まれるという烏龍茶。毎日の食事のお供として、ストックにもおすすめです。

ラベルレスのため、ゴミが少なく済むのもうれしいポイント。

お得にストックできるチャンスは2月2日23時59分まで！この機会をぜひお見逃しなく。

