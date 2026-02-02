マーゴット・ロビー、赤いレザーのミニドレスで美脚を惜しみなく披露
映画『嵐が丘』に主演するマーゴット・ロビーが、赤いレザーのミニドレスをまとってプロモーションに登場。マイクロミニ丈のスカートから、美しい脚を披露した。
【写真】コルセットの装飾も美しい マーゴット・ロビーのミニドレス姿
現地時間1月28日、米ロサンゼルス・ビバリーヒルズにて映画『嵐が丘』のフォトコールイベントが開催され、主演のマーゴットとジェイコブ・エロルディが登場した。
この日マーゴットが身にまとっていたのは、ディラーラ・フィンディコグルーの2025年秋冬コレクションで発表された、赤いスネークスキンレザーのミニドレス。編み上げコルセットで映画の舞台である英ビクトリア朝のムードに触れつつ、パワーショルダーと鋲をあしらったブラ、そしてマイクロミニ丈のスカートで刺激的なルックを演出。すらりと伸びた脚を惜しみなく見せつけた。
本作は、世界中で長年読み継がれてきたエミリー・ブロンテの傑作小説を、デビュー作『プロミシング・ヤング・ウーマン』でアカデミー賞脚本賞を受賞したエメラルド・フェネル監督・脚本で映画化したもの。
自身の製作会社を通じてプロデューサーも兼務するマーゴットは、先日開催されたワールドプレミアにて「こんにちは、日本のみなさん！ この映画を楽しんでくれることを願っています」と、日本のファンに向けてコメント。2月に公開されることを受け、「バレンタインデーにぴったりの映画です。ぜひ友達や恋人と一緒に、劇場に見に来てください！楽しんで！」とメッセージを寄せてくれた。
映画『嵐が丘』は2月27日より公開。
【写真】コルセットの装飾も美しい マーゴット・ロビーのミニドレス姿
現地時間1月28日、米ロサンゼルス・ビバリーヒルズにて映画『嵐が丘』のフォトコールイベントが開催され、主演のマーゴットとジェイコブ・エロルディが登場した。
この日マーゴットが身にまとっていたのは、ディラーラ・フィンディコグルーの2025年秋冬コレクションで発表された、赤いスネークスキンレザーのミニドレス。編み上げコルセットで映画の舞台である英ビクトリア朝のムードに触れつつ、パワーショルダーと鋲をあしらったブラ、そしてマイクロミニ丈のスカートで刺激的なルックを演出。すらりと伸びた脚を惜しみなく見せつけた。
自身の製作会社を通じてプロデューサーも兼務するマーゴットは、先日開催されたワールドプレミアにて「こんにちは、日本のみなさん！ この映画を楽しんでくれることを願っています」と、日本のファンに向けてコメント。2月に公開されることを受け、「バレンタインデーにぴったりの映画です。ぜひ友達や恋人と一緒に、劇場に見に来てください！楽しんで！」とメッセージを寄せてくれた。
映画『嵐が丘』は2月27日より公開。