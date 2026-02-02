第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の宇田川瞬矢（４年）が２日、今春から実業団のコモディイイダの所属選手として競技を続行することを明かした。引き続き、青学大を練習拠点として原晋監督（５８）の指導を受ける。「トラックでスピードを磨いて、マラソンと駅伝で勝負します」と意欲的に話した。

宇田川は２年時から３年連続で箱根駅伝に出場し、２年１０区２位、３年１区１０位、４年３区７位で、いずれも優勝メンバーになった。２年時には関東学生対校選手権男子２部１５００メートルで優勝するなどスピードが持ち味だ。

一時は大学卒業を機に競技引退を考え、就職活動を行った。その結果、就職人気ランキング上位常連の大手損保から内定を得た。しかし、その後、昨年１１月に１万メートルで学生ランナートップの証しでもある２７分台（２７分４９秒９０）をマークするなど、４年目にしてさらに実力が向上したこともあり、競技続行を決断。大手損保に対し、丁重に内定を辞退した上で、原監督のサポートのもと、実業団チームを探し、最終的にコモディイイダへの加入が決まった。「青学大を練習拠点にしたいという僕の希望を受け入れてくれました。感謝しています」と宇田川は話した。

コモディイイダは東京、埼玉、千葉に８５店舗を展開するスーパーマーケット。ニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）には２０２０年に初出場して３５位。２１年３３位、２２年３３位、２３年３２位、２４年３０位と年々、順位を上げていたが、２５年、２６年は連続して出場を逃した。１万メートル日本人選手最速となる宇田川は、ニューイヤー駅伝の復帰出場を目指すコモディイイダにとっては待望の即戦力ルーキー。期待は大きく、コモディイイダでは唯一、チーム外部を練習拠点とすることが認められた。東京・町田市と神奈川・相模原市を練習拠点とする青学大から近い東京・多摩市の店舗に勤務する予定という。

宇田川は１日に行われた別府大分毎日マラソンに初挑戦したが、約１０日前に胃腸炎を患った影響で後半に失速。２時間２１分３９秒で３９位に終わった。「社会人１年目のうちに再び、マラソンに挑戦します。駅伝ではコモディイイダに貢献できるように頑張ります」と前向きに話した。

青学大同期の「シン・山の神」黒田朝日（４年）は今春から、今年のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）で初優勝したＧＭＯインターネットグループに進み、青学大を練習拠点とする。所属チームは異なるが、これまでと同じ環境で切磋琢磨（せっさたくま）する。

埼玉・東農大三高、青学大を通じて、宇田川の先輩となる吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は、青学大卒業を区切りに競技の第一線を退き、食品メーカーに一般就職する予定だったが、４年時に臨んだ最初で最後の箱根駅伝で４区区間新記録（当時）と快走。その１か月後の別大マラソンで２時間８分３０秒と日本人学生歴代２位（当時）の好記録で３位入賞した。熟慮した結果、引退を翻意し、食品メーカーの内定を辞退。ＧＭＯインターネットグループに加入して競技続行をした。昨年の東京世界陸上マラソン代表、１日の別府大分毎日マラソンでも日本人トップとなるなど日本のトップランナーに成長した。宇田川も尊敬する先輩の吉田と同様に、一時は競技引退を考えたからこそ競技への思いが強くなり、高みを目指す。

◆宇田川 瞬矢（うだがわ・しゅんや）２００３年７月２９日、埼玉・川越市生まれ。２２歳。名細（なぐわし）中から東農大三高に進学。３年時に全国高校総体１５００メートル１１位。２２年、青学大総合文化政策学部に入学。学生３大駅伝は２年箱根駅伝１０区２位、３年出雲駅伝４区５位、箱根駅伝１区１０位、４年全日本大学駅伝３区７位、箱根駅伝３区７位。自己ベスト記録は５０００メートル１３分３７秒７７、１万メートル２７分４９秒９０。１７５センチ、５５キロ。