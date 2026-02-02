ヤクルトの新外国人投手ホセ・キハダ、ヘスス・リランソ、ナッシュ・ウォルターズが２日、ＡＮＡボールパーク浦添で会見した。

ウォオルターズは昨年、中日でプレーしていたが、左腕キハダ、右腕リランソは初来日。オスナから日本の野球、文化についてアドバイスを受けたという。キハダが「オスナから日本のやり方についてアドバイスを受けて、それがここに来るまで役立った」と感謝した。練習では３人そろって初めてブルペン入り。ウォルターズは「一番の目的は体を動かすこととストライクを投げること。それができた」と納得していた。

キハダ、リランソは中継ぎで、ウォルターズは先発で起用される方針。昨季、中日で３試合に登板も先発がなかったウォルターズについて青木ＧＭは「中継ぎから先発に転向して成功するケースが結構多い。ＤｅＮＡのデュプランティエ、前阪神のビーズリーも中継ぎから先発。その辺の適性はあると思います」と期待した。ウォルターズは「イニング、登板数で歴代１位に。ホームランも打ちたいので、その記録があれば狙っていきたいです」と不敵な笑みを浮かべた。