北アルプスの活火山焼岳について、気象庁は、2月2日午後4時、噴火警戒レベル2、火口周辺規制を継続すると発表しました。

焼岳では、1月25日から山頂付近を震源とする火山性地震が平時より多い状態で推移していましたが、次第に減少しています。気象庁によりますと、焼岳での火山性地震の1日あたりの回数は、1月25日には75回でした。

最近は、速報値で1月30日1回、31日1回、2月1日2回、2日は午後3時までに1回です。山頂付近の噴煙の状況等に特段の変化は認められていません。

一方、ＧＰＳによる連続観測では、山頂付近で緩やかな膨張を示すと考えられる長期的な変化が続いています。焼岳では火山活動が高まっていて、想定火口域から概ね1ｋｍの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があります。

気象庁は、想定火口域から概ね1ｋｍの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してほしいと呼びかけています。地元の高山市と松本市は焼岳への登山を禁止しています。気象庁による次の火山の状況に関する情報は2月4日（水）の午後4時頃に発表の予定で、火山活動の状況に変化があった場合には随時お知らせするということです。