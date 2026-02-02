結成30周年を目前に控えるDIR EN GREYが、通算12作目となるフルアルバム『MORTAL DOWNER』を4月8日にリリースすることを発表した。

前作から約3年10ヶ月ぶりとなる本作には、先行シングル「The Devil In Me」を含む全13曲が収録される予定だ。

制作は当初、より早い完成も想定されていたが、最終的にバンドが選んだのはスケジュールよりも完成度を優先するという判断だった。Die（G）は制作過程について「回を重ねるごとに自分たちでハードルを上げてしまっている。それを飛び越えていくには、ひとつひとつの曲にしっかり対峙していくしかない」と語る。この言葉には、常に自らが残してきた作品を超えることに挑み続け、それを実現してきたDIR EN GREYならではの重みが宿っている。聴き手が思わず「こうきたか」と唸り、その音楽と真正面から向き合ってしまう理由が、ここにある。

先行シングルとなった「The Devil In Me」は、実在の連続殺人犯ジョン・ゲイシーをモチーフにした衝撃的なミュージックビデオも話題を呼び、映画『テリファー 聖夜の悪夢』日本版イメージソングにも起用された一曲。アルバム全体の方向性についてDieは、この楽曲を制作していた頃から「譜割りを大きくし、できるだけシンプルに削ぎ落とす」という共通認識がメンバー間にあったことを明かしており、その意識が本作の根底に流れている。

制作の過程では、本作の空気感を強く感じさせる新曲も生まれていった。京（Voice）はそれらについて「暗い歌もの」や「これまでのDIR EN GREYにはなかった王道的なアプローチ」と表現し、表現の振り幅がさらに拡張されていることを示唆している。Shinya（Dr）も「過去になかった感触の楽曲があり、バラエティに富んだアルバムになりそうだ」と手応えを語る。

Toshiya（B）は、現在の制作状況を「重い水が溜まった湖」に例え、「一滴落ちるだけで全体が大きく動くような状態」と、その張り詰めた制作環境を表現した。楽曲はすでに揃い、その一曲一曲が強い質量を持って存在している。

そして、その制作の要として全体を束ねてきたのが薫（G）だ。

5人それぞれの個性や感情、衝動が持ち込まれるなかで、それらをただ並べるのではなく、楽曲として、アルバムとして成立させるために“粒”を見極め、組み上げていく。その役割を担う彼だからこそ語れる言葉がある。薫は本作について「むしろ“不思議なものでありつつ、しかもちゃんとカタマリになっているアルバム”を作りたいというのがあった」と語る。その“不思議さ”は狙って作られたものではなく、制作を重ねるなかで自然と立ち上がってきた感触だ。メンバー間で意思は共有され、同じ方向を見据えながら進むことで、楽曲群はすでに確かな形を獲得している。

積み重ねてきた過去に寄りかかることも、無理に変化を装うこともない。ただ、このバンドで今鳴らすべき音を逃げずに突き詰め、5人でしか辿り着けない地点を形にする。その覚悟と統制が、『MORTAL DOWNER』という作品に揺るぎない重みを与えている。

12th ALBUM『MORTAL DOWNER』

2026.04.08 RELEASE 【完全生産限定盤】

DISC 1 : CD

全13曲収録予定 DISC 2 : CD

TOUR25 WHO IS THIS HELL FOR? [mode of VULGAR & Withering to death.]

TOUR25 蜿蜒

2025.12.10 Zepp Haneda Behind a vacant image新曲Devote My LifeMidwife軽蔑と始まり谿壑の欲空谷の跫音新曲Schadenfreude人間を被る新曲The Devil In MeT.D.F.F.逆上堪能ケロイドミルク腐海羅刹国激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇VINUSHKA Behind a vacant image新曲Devote My LifeMidwife軽蔑と始まり谿壑の欲空谷の跫音新曲Schadenfreude人間を被る新曲The Devil In MeT.D.F.F.逆上堪能ケロイドミルク腐海羅刹国激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇VINUSHKA 完全生産限定盤

3枚組 [CD＋特典CD＋Blu-ray] SFCD-0291〜293 ￥9,900 (tax in)

3枚組 [CD＋特典CD＋DVD] SFCD-0294〜296 ￥8,800 (tax in)

Manufactured by FIREWALL DIV.

Distributed by Sony Music Solutions Inc. 【初回生産限定盤】

DISC 1 : CD

全13曲収録予定 DISC 2 : CD

TOUR25 WHO IS THIS HELL FOR? [mode of VULGAR & Withering to death.]

2枚組 (CD＋特典CD) SFCD-0297〜298 ￥3,960 (tax in)

Manufactured by FIREWALL DIV.

Distributed by Sony Music Solutions Inc. 【通常盤】

DISC 1 : CD

全13曲収録予定 通常盤

CD SFCD-0299 ￥3,300 (tax in)

Manufactured by FIREWALL DIV.

Distributed by Sony Music Solutions Inc. ※収録内容、タイトル表記及び仕様等は変更になる可能性がございます。

※完全生産限定盤及び初回生産限定盤は、生産数量限定商品となります。確実にお買い求めいただくには、2026年3月5日(木)までにお取扱い店舗にてご予約くださいませ。

＜DIR EN GREY TOUR26 Downer Absolutely No One＞

2026/4/15(水)【神奈川県】CLUB CITTA’ -｢a knot｣only-

2026/4/19(日)【宮城県】SENDAI GIGS

2026/4/23(木)【神奈川県】KT Zepp Yokohama

2026/4/29(水・祝)【岡山県】倉敷市芸文館

2026/4/30(木)【福岡県】Zepp Fukuoka

2026/5/4(月・祝)【群馬県】高崎芸術劇場・スタジオシアター -｢a knot｣ & ONLINE only-

2026/5/5(火・祝)【群馬県】高崎芸術劇場・スタジオシアター -｢a knot｣LIMITED-

2026/5/9(土)【大阪府】なんばHatch

2026/5/10(日)【大阪府】なんばHatch

2026/5/12(火)【静岡県】静岡市清水文化会館マリナート・大ホール

2026/5/20(水)【東京都】Zepp Haneda

2026/5/23(土)【愛知県】名古屋COMTEC PORTBASE [開場/開演]

平日公演 17:45/18:30

土日祝日公演 16:45/17:30 [席種/チケット料金]

4/15 神奈川公演

・｢a knot｣スタンディング \9,000(諸経費込) 5/4.5 群馬公演

・｢a knot｣スタンディング \9,000(諸経費込)

・｢a knot｣指定席 \9,000(諸経費込)

・一般スタンディング \9,800(諸経費込)※5/4公演のみ 4/29岡山公演・5/12 静岡公演

・VIP Ticket(1F前方指定席・オリジナル特典付き) \29,800(諸経費込)

・Exclusive Ticket(指定席・オリジナル特典付き) \19,800(諸経費込)

・一般指定席 \9,800(諸経費込) 上記以外の公演

・VIP Ticket(1F前方スタンディング・オリジナル特典付き) \29,800(諸経費込)

・Exclusive Ticket(2F指定席・オリジナル特典付き) \19,800(諸経費込)

・一般スタンディング \9,800(諸経費込)

・一般後方席(2F後方指定席) \9,800(諸経費込) ・各種チケットにて指定された席・エリア以外でご鑑賞いただくことはできません。

・VIP Ticket/Exclusive TicketはOFFICIAL FAN CLUB ｢a knot｣会員の方が先行受付にてご購入頂けますが、万が一、定数に達しない場合は会員の方に追加販売もしくは残席を一般席として販売する場合があります。

・オリジナル特典(VIP/ET共通)は公演当日、会場の指定窓口にてお渡しいたします。

・会場定員が座席の定数に達しない場合、後方の座席を「一般後方席」として販売する可能性がございます。 [総合お問合わせ]

NEXTROAD 03-5114-7444(平日14:00〜18:00) ■OFFICIAL FAN CLUB ｢a knot｣1次先行抽選受付

[受付期間] 2025年12月11日(木)12:00〜12月30日(火)23:59

[入金期間] 2026年1月8日(木)14:00〜2026年1月19日(月)23:59

[対象者] ｢a knot｣会員(2025年12月1日時点有効会員)

※2025年11月30日(日)までにご入会(ご入金)いただいた方が対象となります。

[対象席種]

・｢a knot｣スタンディング

・｢a knot｣指定席(2F指定席)

・VIP Ticket(1F前方スタンディング/1F前方指定席・オリジナル特典付き)

・Exclusive Ticket(2F指定席/指定席・オリジナル特典付き)

・一般スタンディング/一般指定席 ■OFFICIAL FAN CLUB ｢a knot｣2次先行抽選受付

[受付期間] 2026年1月6日(火)12:00〜1月19日(月)23:59

[入金期間] 2026年1月23日(金)14:00〜1月29日(木)23:59

[対象者] ｢a knot｣会員(2026年1月1日時点有効会員)

※2025年12月31日(水)までにご入会(ご入金)いただいた方が対象となります。

[対象席種]

・｢a knot｣スタンディング

・｢a knot｣指定席(2F指定席)

・VIP Ticket(1F前方スタンディング/1F前方指定席・オリジナル特典付き)

・Exclusive Ticket(2F指定席/指定席・オリジナル特典付き)

・一般スタンディング/一般指定席 ■DIR EN GREY ONLINE先行抽選受付

[受付期間] 2026年1月15日(木)12:00〜1月25日(日)23:59

[入金期間] 2026年2月3日(火)13:00〜2月11日(水・祝)21:00

[対象者] DIR EN GREY ONLINE月額有料会員

※受付期間中にDIR EN GREY ONLINEにご入会いただいた方も対象となります。

[対象席種]

・一般スタンディング/一般指定席 ■GALAXY BROAD CARD先行抽選受付

[受付期間] 2026年2月1日(日)12:00〜2月9日(月)23:59

[入金期間] 2026年2月14日(土)13:00〜2月20日(金)21:00

[対象者] GALAXY BROAD CARD会員

[対象席種]

・一般スタンディング/一般指定席 ■オフィシャル先行抽選受付

■プレイガイド先行抽選受付

[受付期間] 2026年2月18日(水)12:00〜2月24日(火)23:59

[入金期間] 2026年2月28日(土)13:00〜3月9日(月)21:00

[対象席種]

・一般スタンディング/一般指定席 ■一般発売(先着)

[販売期間] 2026年3月14日(土)10:00〜

[対象席種]

・一般スタンディング/一般指定席

・一般後方席(2F後方指定席)

＜DIR EN GREY “MORTAL DOWNER”＞

2026/7/18(土)【東京都】東京ガーデンシアター

2026/7/19(日)【東京都】東京ガーデンシアター

詳細後日発表