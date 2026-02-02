モデルのケンダル・ジェンナー（30）は馬術競技に出場する際、偽名を使用しているそうだ。米国で乗馬競技に参加しているものの、余計な注目を避けるため意図的に偽名を使っているという。



【写真】ホントにどうなってるの 物議をかもした世界的モデルのドレス姿

世界で最も高収入なモデルの一人であるケンダルは、ジミー・ファロン司会の「ザ・トゥナイト・ショー」でこう明かす。「別に誰かが気にするとも思わないけど、私にとってこれ（偽名使用）はとても大切なこと。競技場に入る時はすごく緊張するし」「だから自分自身のためにね。緊張を避けたいから。名前を伏せることで『誰も見てない。誰も気にしない』って思える」



目立たずに競技場にいられることは最高だとして、ケンダルは「最高よ！普通の女の子の一人みたいに感じられるから」と続けた。



そんなケンダルは最近、整形手術を受けたことは一度もないとして「顔全体の再構築手術」を受けたという噂を全否定していたところだ。ポッドキャスト「イン・ユア・ドリームズ」に出演した際、「整形していないと誰かを説得するつもりはない。ただ真実を伝えたい。顔に整形手術を受けたことは一度もない。何も。外科的な施術を受けたことなんてない」と断言、司会者のオーウェン・ティーレから嘘と言われると、「ベビーボトックスを2回打っただけ」として、鼻整形の噂も一蹴していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）