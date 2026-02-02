戦時中に太平洋の南方海域で戦没した県出身者の遺品が80年余りの時を経て2月2日に遺族のもとに里帰りしました。



遺族のもとに返還されたのは大豊町出身で海軍の二等兵曹として戦地に出向き、マリアナ諸島で戦没した山口友四郎さんの小さな財布です。2日、高知市の護国神社で遺品の財布の返還式が行われ、80年余りの時を経て出席した遺族の代表2人の手元にかえりました。



この財布は数年前、アメリカ・ノースカロライナ州の商店に持ち込まれたもので、打ち付けられた金属部分に名前や住所があったことから去年夏、日本兵の遺留品返還活動を行うアメリカの非営利団体の依頼で県遺族会などが調査し里帰りが実現しました。





■遺族 山口友四郎さんの姪 中村佐土子さん（88）「これ(財布)を見つけて大事に保管してもらって、返してくれたことが本当にありがたいし、友四郎は叔父になるわけですけど戦争は嫌と思う。戦争がなかったら会えてもいた」■遺族 山口友四郎さんの甥の孫 吉本詠理さん（38）「80年以上前のもの(財布)って連絡来た時に驚きがあって、悲惨な戦争をもう１回考える機会になるのかなって改めて考えさせられた」山口さんの遺品の財布は高知市内に住む遺族が大切に管理するということです。