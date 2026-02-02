Life＆Growのオンラインガチャアプリ「まわしてミーナ」が1月30日に提供開始されました。

運試し×ショッピングの新体験を楽しめるアプリです☆

Life＆Grow「まわしてミーナ」

提供開始日:2026年1月30日(金)

対応OS:iOS、Android

利用料金:無料(アプリ内課金有)

ダウンロード:App Store、Google Play

「まわしてミーナ」は、ゲーム感覚で買い物を楽しめるオンラインガチャアプリ。

街でまわすガチャガチャのような体験をオンライン上で再現しています。

場所や営業時間に縛られず、24時間いつでも好きな時に楽しめるのが特徴です。

ミーナガチャ

ショッピングモールのようなガチャ台数と幅広いジャンルが用意されています。

「探すこと」「選ぶこと」「まわすこと」の楽しさを体験できます。

運任せだけでは終わらない、体験型のショッピングガチャアプリとなっています。

ミーナの鍵

ガチャとは別軸の楽しみ方として「ミーナの鍵」という応募型の仕組みが用意されています。

応募することで、通常のガチャとは異なる豪華景品が当たる可能性があります。

ユーザーにとって予期しないもうひとつの当選ルートです☆

独自の世界観とキャラクター

「まわしてミーナ」では、結果だけではなく回す過程や世界観への没入を意識した演出が施されています。

ガチャ演出そのものが世界観に付随したキャラクターで構成されており、回す体験自体を楽しめます。

様々なジャンルのガチャ台が並ぶ画面では、まるでショッピングモールを歩いているような感覚を味わえます。

運試し×ショッピングという新しい体験を、いつでもどこでも楽しめるアプリです。

オンラインガチャやショッピングが好きな方は、ぜひダウンロードしてみてください☆

Life＆Grow「まわしてミーナ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 利用料金はいくらですか？

アプリのダウンロードおよび基本利用は無料です。アプリ内課金があり、1ミーナポイント=1円で購入できます。

Q. どのスマートフォンで使えますか？

iOSおよびAndroidの両方に対応しています。App StoreまたはGoogle Playからダウンロードできます。

Q. 「ミーナの鍵」とは何ですか？

通常のガチャとは別の応募型の仕組みで、応募することで豪華景品が当たる可能性があります。

©Life＆Grow

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 24時間いつでも楽しめるガチャ体験！Life＆Grow「まわしてミーナ」 appeared first on Dtimes.