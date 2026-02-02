22日に開催される大阪マラソン2026（大阪府庁前スタート〜大阪城公園内フィニッシュ）の出場選手が発表、愛知・名古屋2026アジア競技大会とロサンゼルス2028オリンピック競技大会の日本代表選考レース（MGC）の出場もかかる大会となる。

出場選手は24年に2時間6分18秒の当時、初マラソン日本最高記録で優勝した平林清澄（23、ロジスティード）、初マラソンとなる吉田響（23、サンベルクス）、そして、今江勇人（28、GMO）と今年1月1日のニューイヤー駅伝2区で好走したメンバー、3人とも区間新記録をマークし、再び大阪の地で激突する。

さらに22年世界陸上オレゴンのマラソン代表で、去年12月の福岡国際マラソンでは日本人トップの2位・西山雄介（31、トヨタ自動車）、23年世界陸上ブダペスト大会のマラソン代表の其田健也（32、JR東日本）、山下一貴（28、三菱重工）と代表経験者も出場する。

21年東京五輪10000m代表の相澤晃（28、旭化成）が去年9月のベルリンマラソン以来、国内初のマラソンに挑戦、学生では今年の箱根駅伝7区で区間賞を獲得、4月から中国電力に加入する高山豪起（国学院大4年）が名を連ねた。

※写真は左から吉田響選手、平林清澄選手、今江勇人選手