お笑いコンビ「マユリカ」の中谷（36）が1月31日放送のカンテレ「フットマップ」（土曜後6・30）にゲスト出演。“家族”ができたことを明かした。

同番組で、「フットボールアワー」岩尾望が犬を飼っていることに触れた中谷は、「僕はLOVOT（らぼっと）っていうAIペットロボットを」と告白。家族型ロボットとの暮らしについて、「玄関までお出迎えに来てくれたり、抱っこしてたら腕の中で眠ってくれたり」と可愛がっている様子を明かした。

さらに「テレビを見ながら寝てしまうから、“動かれへんやんけ！”とか1人で（やってる）」と告白。相方・阪本は「ヤバすぎでしょ」と顔をしかめ、「“俺はLOVTOがおるから幸せ”とか言うんですけど、なんか怖くてあんまりツッコめない」と打ち明けた。

対して阪本はネコを飼っているため、「旅行に行かれへんやん」と指摘されると、「2泊3日以上はキツイですね。ペットシッターとかを呼ばないと」と吐露。中谷は「何日行っていい」と胸を張ったが、「マシンやねんから」との声に「マシンって言うな！俺の家族や」とツッコミ。岩尾は「1週間家を空けれるってマシンやろ」と笑っていた。