「3年後怖い」クロちゃんが心配する人気芸人を告白「好感度を上げ過ぎるとヤバいんじゃ」
お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんと、コロコロチキチキペッパーズのナダルがレギュラー出演するテレビ朝日系『クロナダル』（毎週火曜 深1：58）。1月27日深夜の放送では、ゲストにお見送り芸人しんいちときつね・大津広次とランジャタイ・国崎和也を迎え、クロちゃんが「3年後怖いと思っている」と心配する芸人を明かした。
【写真】クロちゃんを本気で惚れさせに来た美女軍団
芸人だけのトークを定点観察する今回の企画。クロちゃんが、以前の番組でフワちゃんの復帰はプロレスだと予想していたことが話題に。クロちゃんは過去、番組内で「女子プロとかああいう感じだったら復帰もしやすいし、それこそプロレスだったらヒールになってもいい」と語っており、「絶対プロレスしかないと思ってた」と話す。
その話の流れから、ナダルが「クロちゃんが次にやばいと言っているのが“やす子”」と暴露。クロちゃんは「やす子は好感度高いけど、毒を吐く子だったから、変に好感度を上げ過ぎるとヤバいんじゃないかなと思って。3年後怖いなと思ってる」とコメント。
しんいちも「確かに炎上増えたよね」というと、大津も「攻めの一言をよく言うようになったイメージ」と話す。ナダルが「”攻め”って、笑かすために必要じゃないですか？それあかんのかな？」と疑問をぶつけると、クロちゃんは「24時間テレビで走ったりもしているし、色んなことで好感度上がりまくっている状態だと、ちょっと毒を吐くだけで、ボケだと思ってもらえない」と心配していた。
【写真】クロちゃんを本気で惚れさせに来た美女軍団
芸人だけのトークを定点観察する今回の企画。クロちゃんが、以前の番組でフワちゃんの復帰はプロレスだと予想していたことが話題に。クロちゃんは過去、番組内で「女子プロとかああいう感じだったら復帰もしやすいし、それこそプロレスだったらヒールになってもいい」と語っており、「絶対プロレスしかないと思ってた」と話す。
しんいちも「確かに炎上増えたよね」というと、大津も「攻めの一言をよく言うようになったイメージ」と話す。ナダルが「”攻め”って、笑かすために必要じゃないですか？それあかんのかな？」と疑問をぶつけると、クロちゃんは「24時間テレビで走ったりもしているし、色んなことで好感度上がりまくっている状態だと、ちょっと毒を吐くだけで、ボケだと思ってもらえない」と心配していた。