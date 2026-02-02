昨年、日本国内で一気に注目された犯罪が特殊詐欺だ。警察庁の発表によると、昨年の国内被害額は約1213億円。これは11月末時点の数字なので、年間被害額はさらに多くなる。これらを手掛けているトクリュウ系グループの摘発も進んでいる。……だが、日本国内だけの警察捜査には限界もある。特殊詐欺の一部（もしくは、かなりの部分？）は、ミャンマーやカンボジアなどに点在する中華系の特殊詐欺拠点によって手掛けられているからだ。これらは「園区」と通称される。

私は従来、日本人の高校生が働かされていたミャンマーの園区の周辺事情（『現代ビジネス』2025年6月13日記事）や、園区からの対日特殊詐欺で約50億円を騙し取った当事者の話（『週刊現代』2025年7月7日号）を報じてきた。だが、安全上の事情もあって、園区の内部には潜入できないでいた。

元特殊部隊の男が潜入に成功

しかし、昨年末。私の知人がミャンマーに渡航して、園区の内部をがっつり見てきたのだ。すなわち、台湾の新北市市議（民進党）の林秉宥(リンビンヨウ)。中華民国軍の陸軍特殊部隊の出身で、人民解放軍研究で修士号を取得している、本来は軍事畑の人である。台湾国内では、中国が攻めてきた際のシミュレーション書籍としてベストセラーになった『阿共打來怎麼辦』（2021年刊）の製作にも携わった人物だ。過去に軍事関連の話題で2回ほど取材させてもらったことがある。



林秉宥氏。初回取材時の2023年1月に撮影。

ひとまず外国人が普通に観光できるカンボジアとは異なり、内戦中のミャンマーの園区はまさにカオス。彼が訪問したタイ国境のカレン州の順達(シュンダァ)園区も、現地の軍閥の支配地域であり、通常の方法では渡航できない。昨年2月に日本人が働いている（＝対日詐欺がおこなわれている）ことで話題になったKK園区とも近い場所であり、われわれ日本人にとっても参考になる話が多い。新北市内で、詳しい話を聞いた。以下はインタビュー形式でお送りしよう。

なぜ園区に潜入できたのか？

--東南アジアの園区に国際的な関心が高まるなかで、今回ミャンマーのカレン州に行かれたわけですが、渡航は密航が基本。その後は現地にツテがないと身の安全が保てません。私は去年2月にKK園区の内部にツテを作って渡航を試みたんですが、国境のメーソット（タイ領）の街でタイ軍が大規模な警備を敷いていて諦めました。林さんはどうやって行ったんでしょうか？

林 現地の軍閥のカレン民族解放軍（KNLA）とツテがあったんです。2021年に勃発したミャンマー内戦は、国軍と反政府軍（民主勢力と少数民族軍閥の混合）の戦いなんですが、当初は隣国の中国はこの双方の勢力を支援していた。しかし、中国は途中から国軍側に肩入れします。結果、反政府軍の側は武器弾薬が不足して、中国に対する不信感をつのらせた。結果、昨年夏ごろ、KNLAが関係者を通じて私たちに、物資の調達を助けてほしいと打診してきたんです。

--軍閥としては、「敵の敵は味方」という理屈なのでしょうね。中国が当てにならなければ、台湾のチャンネルを開拓する。

林 私は台湾政府の人間ではなく、地方の民選議員なので弾力性のある立場です。われわれがやったのは、合法的かつ人道的な範囲での支援でした。KNLAに台湾の業者をいくつか紹介して、医療用品や電子機器を販売させた。物資はタイに持ち込んで、そこからはKNLAが自分たちで運ぶという形式です。

--なるほど。

林 彼らは国際社会から相手にされていませんが、軍事独裁政権と戦っている。民主主義陣営の私たちは協力できる余地があります。なので、「台湾や他国と協力したいなら『特殊詐欺反対』の姿勢を示すことが極めて重要だ」とあちらに伝えたんです。特殊詐欺は台湾や各国の頭痛の種ですから、KNLAが詐欺反対を明確にしてくれれば、国際社会も付き合う価値を認識すると。

--KNLAに限りませんが、軍閥が兵士を食わせていくのは大変です。ミャンマーの軍閥の場合、むかしはアヘン、いまは特殊詐欺園区への協力によって資金を得ている組織も多いようです。

林 ええ。軍閥のなかには、詐欺園区からみかじめ料をもらっている勢力もすくなくありません。しかし、KNLA側はこちらのアドバイスに同意しました。なので、「詐欺に反対する姿勢の証拠を見せてほしい」と伝えたんです。

やがてKNLAが、「順達園区」という特殊詐欺拠点を制圧しました。その結果、なかを見せてもらえることになったんです。そうなった経緯は、かなり行き当たりばったりでしたが、とにかく順達園区のなかを見られることになった。

林氏が目にした「想像を絶する光景」

--内部の様子をうかがいましょう。

林 いろいろ事情があって滞在時間は短かったのですが、主要な施設はほとんど見ました。寮、オフィス、スーパー、レストラン、そしてボスの別荘（笑）。あそこは福建幇（福建系マフィア）のシマだったみたいですが、すでに園区に入っていた人たちは逃げ出した後でした。スーパーの商品はほとんど持ち去られていましたよ。

園区に住んでいる人たちのフードデリバリーのメニューも確認しました。チャーハンとか、ハンバーガーとか中華も洋食もあったのですが、おもしろいのが高額メニュー。野生のヘビとか、ワシとか。

--ワシって。あの空を飛んでるワシですよね？ まあ、鳥だから食べられるんでしょうけど。

林 ですねえ。あと、熊の手の料理もありました。紅燒熊掌（熊の手の醤油煮込み）。聞いた話では、豚足に似ていて、脂がもっと多くて柔らかいそうです。

--彼らの寮の環境は？

林 最底辺の人たちは10人1部屋、環境は当然劣悪です。彼らが逃げてからトイレの排水も停まったらしく、悪臭で入れないほどでした。この部屋もエアコンは一応ありますが、プリペイド式です。詐欺で稼いでチャージしなければエアコンは使えません。

いっぽう、中堅幹部は個室のワンルーム。幹部用の新しい部屋が建設途中で放棄されており、中国製の大量の便器が置いてありました。ボスのヴィラは同じ造りのものが3棟。広いリビングやダイニングがあり、誰かが住んでいた形跡がありました。注射器や薬物使用のための器具もありましたね。連中が使っていたんでしょう。

--絵に描いたような極悪環境ですね。林さんもご自身のフェイスブックで、日本のマンガの『カイジ』のセリフを引用して紹介されていましたが。

林 そう。だって、園区内では「代用券」が使われていました。100代用券はタイバーツと等価（100バーツ、約500円）で運用されていたようです。園区の物資はすべてタイ側から来るので、バーツ計算が都合がいいんです。一部の会社（＝詐欺集団）は、この代用券をボーナスとして支給していました。

--完全に『カイジ』シリーズに出てくる地下労働施設の代用貨幣「ペリカ」だ。

林 はい。考えてみると合理的なんです。園区内に多額の現金（本物）を置くと、反乱を起こされて奪われるリスクがある。

管理は厳しかったようです。他社（＝他の詐欺拠点や他の園区）の人間と交流禁止、会社の批判禁止という規則があり、見つかれば罰金です。園区内は至る所に監視カメラがあります。壁は非常に高く、すべて鉄条網付き。銃を持った兵士がいたであろう監視所も無数にあり、脱走はまず不可能ですし……。そもそも、逃げ出しても意味がありません。

外はミャンマーの荒野で、いたる所に軍閥の検問所があります。逃げる方法は、他の軍閥が攻め込んできたときに混乱に紛れて脱出して、なんとかタイ側に渡って保護してもらうくらいしかないんです。

（安田 峰俊）