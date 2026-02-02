きのう投開票が行われた、埼玉県の川口市長選挙。「外国人が住みにくい街を」などと訴えた2人の候補が落選したものの、あわせて2割近くの票を獲得しました。事実に基づかない主張も飛び交った選挙戦を取材しました。

政治団体「日本党」公認 西内聡雄氏（52）

「日本人が一番住みやすく、外国人が住みにくい街。そのためには外国人の生活保護の即時廃止。外国人優遇政策、これ全部やめます」

きのう、投開票が行われた埼玉県の川口市長選挙。「外国人政策」が争点の1つとなりましたが、複数の候補者が「外国人排斥」を街頭で堂々と訴える選挙となりました。

川口市では、人口およそ60万人のうち外国人の数は5万人余りと9％近くに上っていて、国籍別では中国が一番多く、ベトナム、フィリピンと続きます。

政治団体「日本大和党」公認 古川圭吾氏

「多文化共生なんて不可能なんですよ。約束します、外国人はもういらない」

この日、駅前で演説を行ったのは、落選したものの、1万7000票余りを獲得した古川圭吾氏。日の丸を振る支持者の周りには「ヘイトを許さない」などと抗議する人たちも集まり、一触即発の状態に。

「レイシスト帰れ−」

古川氏がとりわけターゲットにしたのが、川口市に住む「クルド人」でした。

政治団体「日本大和党」公認 古川圭吾氏

「必ずクルド人を一掃します。はっきり言います、絶対に許しません」

SNSでは数年前から川口市の“外国人の増加”と“治安の悪化”を結びつける主張が拡散。3年前、クルド人同士の切りつけ事件が起きた際は「クルド人出て行け」などといった投稿も広まりました。

市が去年行った調査によると、「市の良くないところ」という問いに対し、「治安が悪い」と答えた市民は過去最多の54.1％。古川氏も「市内で外国人による犯罪が多い」ことを自身の主張の根拠に挙げています。

しかし、私たちが埼玉県警などに取材したところ、2020年以降の5年間で、川口市に住む外国人は4300人余り増えた一方、市内の外国人の刑法犯の検挙件数は、233件から152件に減少していて、相関性がみられないことが分かりました。

古川氏はこんな発言も…

古川圭吾氏

「奥ノ木（前）市長もクルド人から脅迫されていると本人も言っている。だから今回、もう市長は無理だと。これ以上、外国人に関わりたくないと」

発言の真偽を川口市に確認したところ、「市長がクルド人から脅迫されたという事実はない」「市長引退については、公約を実現したこと、年齢を重ねたことが理由だ」と明確に否定しました。

古川氏に質すと…

政治団体「日本大和党」公認 古川圭吾氏

「本人が何かで話してましたよ。間違ってたら申し訳ないですね、訂正させていただきます。（Q.選挙に名を借りたヘイトスピーチという声もあがっているが？）ヘイトスピーチだとは思ってない。言うのは自由ですから」

事実に基づかない主張が拡散するなか、市内でクルド人コミュニティを率いるワッカス・チョーラクさん（44）のもとには毎日のように誹謗中傷のメールが届くといいます。

日本クルド文化協会代表 ワッカス・チョーラクさん

「『日本から出て行け。出ていかないならクルド人を皆殺しにする』。3年前と比べて生活しづらくなっている。なぜ日本全体でこのヘイトのターゲットになっているのか」

去年12月には、クルド人の友人が経営するケバブ店に突然、ユーチューバーの集団が押しかけてきました。

日本クルド文化協会代表 ワッカス・チョーラクさん

「何も許可なく、いきなり6人くらいで来て、この辺りでお店に向けて動画撮ったり。わーわー言ったり」

“インタビュー”と称し、店主にカメラを向けるユーチューバーたち。

河合悠祐氏

「クルド？」

クルドの男性

「クルドの人間」

集団の中心にいるのは、外国人排斥を訴える戸田市の市議です。

YouTuber

「この男、iPhone17を持ってるぞ。なぜ難民なのにiPhone17が買えるんだ？」

衆議院選挙を控えるなか、ワッカスさんは選挙の度にエスカレートする排外主義的な主張に危機感を募らせています。

日本クルド文化協会代表 ワッカス・チョーラクさん

「川口の人たちの問題は外国人じゃないです。もちろん、日常生活だったり、文化が違うというのはあるので、そのキーも対話なんです。（政治家が）排除するんじゃなくて、一緒にどうすればうまくいくか考えるべきだと私は思っています」