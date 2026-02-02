ソフトバンクは２日、強い口調で電話をかけてきた顧客らの声色を、人工知能（ＡＩ）が穏やかなものに変換する法人向けサービスの提供を始めたと発表した。

顧客から暴言や理不尽な要求を受ける「カスタマーハラスメント（カスハラ）」対策として、企業のコールセンターへの導入を見込んでいる。

東京大学との共同研究を基に、ＡＩが顧客らの発言内容を変えることなく、威圧感を抑えた声色に瞬時に変換する技術を開発した。事前に録音した怒鳴（どな）り声など延べ６万時間分のデータをＡＩの学習に使い、実証実験では従業員の心理的負担が３０％以上低減できたという。

悪質なクレームや長時間の電話など業務に支障を及ぼす行為があった場合、自動音声が従業員に代わって相手に警告する機能も備えた。

カスハラを巡っては、事業者が従業員を守る対策を義務づける改正労働施策総合推進法が今年１０月に施行される見通しだ。ソフトバンクＡＩテクノロジー本部の中谷敏之担当部長は「カスハラと適切な主張の線引きが難しい事例も多く、会話の内容そのままに恐怖だけを取り除くのは効果的だ」と話した。