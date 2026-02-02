〈「まるでカイジの地下労働施設」ボーナス支給に使われた“独自の紙幣”も…ミャンマー“特殊詐欺拠点”へ潜入した男が明かす「想像を絶する内情」〉から続く

日本国内で深刻な被害をもたらしている特殊詐欺。その一部は、ミャンマーやカンボジアなどに点在する中華系の巨大詐欺拠点、通称「園区」で手がけられている。

【実際の写真】「まるでカイジの地下労働施設のようだ…」ミャンマー“特殊詐欺拠点”に潜入した男がカメラに収めた“異様な光景”を見る

台湾・新北市市議である林秉宥氏は、現地の反政府勢力「カレン民族解放軍（KNLA）」の協力を得て、ミャンマー・カレン州にある「順達園区」への潜入に成功。前編では、園区内部で目にした驚きの光景について証言してくれた。



ミャンマー側の対岸へ渡航する直前の林秉宥。厳密には密航だが、ミャンマーは国家体制が崩壊しているので、現地の軍閥がOKしてくれれば、それはOKということである。

後編となる今回は、園区のバックグラウンドを深掘りする。中国の裏社会組織が絡んでいるとされる「順達園区」には、詐欺だけではない“隠れた機能”があるというのだが--。（全2回の2回目／前編を読む）

園区から逃げのびた人たちの“その後”

--順達園区には約4000人がいたそうですよね。国籍の割合はどうでしたか？

林 大多数は中国人。ただ、流出したデータによると、インド、ネパール、コンゴ、ケニア、ロシアの出身者もいました。この園区については、（園区が壊滅した際にタイ側が把握したデータのなかでは）日本人はいなかった模様です。（数十キロ離れたKK園区など）他の園区にはいたみたいですが。

--順達園区が壊滅した際に、逃げた人たちには台湾人もいたみたいです。

林 はい。今回の場合、帰国を希望する者はタイとの国境に送られ、タイ警察が引き取るかどうか判断を待つことになります。そのリストの中に台湾人が十数人。うち5人はタイに渡ることができ、3人ほどは詐欺グループの側について行ってしまった。残り5人は、ミャンマー国軍側の国境警備隊（注：別の軍閥）に身代金目的で監禁されました。

この5人の家族から救援を依頼されたので、私に協力している反政府側軍閥のKNLAの友人に本人たちの写真を渡し、この友人が国境警備隊に交渉して、釈放させました。彼らは運がよかったですよ。本当は1人あたり30万台湾ドル（約150万円）の「身代金」と7万バーツの「渡河（密航）費用」がかかるはずが、KNLAの介入で一銭も払わずにタイに出られました。

中国国内の勢力がバックにいる

--園区のバックグラウンドについても掘り下げていきましょうか。カンボジアの園区は、中国と台湾のそれぞれの黒幇(ヘイバン)（マフィア）が絡んでいるようですが、ミャンマーはほとんど中国だとか。

林 そうですね。ちなみに、KNLAに対する弾薬の輸出に応じていたのは中国福建省の某メーカーでしたが、そこは習近平とは仲が悪いグループで、すこし前に潰されたようです。詐欺園区のバックに中国国内の勢力がいるのは確実なんですが、園区によって背後にはそれぞれ異なる勢力がついている可能性があります。

詐欺だけじゃない…園区が手がける身代金ビジネス

--昨年10月にアメリカの制裁を受けたカンボジアの園区の元締めの太子集団（プリンス・グループ）の後ろ盾も、私が聞いた話だと人民解放軍、公安、国家安全部、習近平の姉のグループと、いろいろな名前が上がっています。全部が薄く広く関わっていたかもしれませんし、一部だけの関与かもしれませんし、そこは不明ですが。「誰か偉い人が関与している」というのは、園区関係者の共通認識であるようです。

林 はい。中国はあまりに巨大なので、国家安全部や公安など、さまざまな部門が園区に関与しているとみられます。私利私欲か、組織的な意図ゆえか、解明するには時間がかかりそうですが。

--園区のボスの黒幕は、必ずしも中国の中央政府ではなく、高官や「紅二代(ホンアルダイ)（革命功労者の子弟）」だったりするかもしれません。

林 そうですね。事実、詐欺そのものは必ずしも莫大な利益を上げているとは限りません。実際に詐欺園区の業績表を見ましたが、ほとんどの人はノルマを達成できていませんでした。しかし、園区には隠れた別の機能があります。それは猪仔(ヂューザイ)（園区の詐欺従事者）の「身代金の要求」です。台湾人が捕まった際、相手は身代金として「テザー（USDT）」を指定してくるのでピンときたんです。

--テザーは、US$とほぼ等価の仮想通貨ですね。ビットコインと違い値動きが小さいためか、東南アジアのアングラ中華コミュニティでは「共通通貨」と言っていいほど存在感があります。

林 はい。人を騙して連れて行き、解放と引き換えに仮想通貨で身代金を支払わせる。本来、犯罪グループがマイニングなどで得た仮想通貨は各国政府の取り締まりで凍結される可能性がある。しかし、自分の子どもが拉致された母親が買って支払った仮想通貨は、履歴もきれいですし、なかなかそうはならない。価値を持つカネになるのです（注：林氏の意見）。

現在、中国やロシアが行っているマネーロンダリングの大きな手法は、仮想通貨を通じて海外に資金を逃がし、そこで正式な資産（現金や不動産）に変えることです。園区は詐欺それ自体よりも、その過程でマネロンをおこなえる点にこそ価値がある。これは現地に行って実感したことです。

--ところで、ミャンマーの園区のバックは本当に中国だけなんでしょうか？

林 台湾のマフィアは、基本的にはカンボジアのほうにいます。現地の生活環境は、カンボジアのほうがずっといいですから。ただ、台湾系の大物だと張安楽（通称「白狼」。宮崎学の著書で日本でも知られる台湾の大物マフィア）」については、ミャンマーにも強い人脈があるようです。

レアアース利権とも関係が…

--今回、林さんの渡航や台湾人の釈放に協力してくれたカレン民族解放軍、すなわち現地の軍閥のKNLAですが、ちょっとおもしろい話があるとか？

林 はい。あながち日本とも無関係じゃありません。レアアースやレアメタル関連の話です。

--レアアースは、中国が世界の産出シェアの7割を握っていて、最近は外交カードに使っていますよね。日本に対して売らないとか。

林 ええ。実のところ、中国産とされているレアアースの約60％は、実はミャンマー産です（注：この数字は林氏による。ただし中国がミャンマー側の軍閥から、内戦後の2021年〜2024年の4年間で数十億ドル規模のレアアースを運び込んでいることはドイツや台湾のメディアが報じている）。しかも、これらの地下資源は国軍側の支配地ではなく、反政府系の軍閥支配地で採掘されています。

以前は中国に売るしか選択肢がありませんでしたが、中国との関係が変化したので、彼らは他国に売りたいと考えています。今、新しい輸送路を開発中で、ミャンマー北部からインドへ送るルートなどが検討されています。仮に日本や台湾がこれを押さえることができれば、地政学的に大きな変化が起きるでしょう。ただ、台湾にはレアアースを精製処理する能力はありませんから……。日本の技術に期待したいんですが。

林秉宥の話は非常に興味深いものだった。彼の運とバイタリティに敬意を表したい。さておき、最後のレアアースやレアメタルについては、もうすこし正確な解説が必要だろう。筆者が調べてみたところ、中国が活発に「レアアース」を採掘しているのは、中国国境地帯のシャン州やカチン州（本文中のカレン州とは別の州）。これらの地域にも園区は存在するのだが、KNLAとは別の軍閥（ワ州連合軍など）が支配する地域の話だ。

ただし、調べてみるとKNLAが支配するカレン州も「レアメタル」のアンチモンは採掘可能。このアンチモンも中国が世界シェアの半分を握り、輸出規制をおこなっている。

特殊詐欺を止めるためにミャンマーの軍閥からレアアースやレアメタルを買う……というのは、なかなか壮大なアイディアだ。もっとも、逆に言えばそのくらいのことをしないと、内戦下で無法地帯状態になっているミャンマーの特殊詐欺拠点は、なかなか潰れないとも言えるのである。

（安田 峰俊）