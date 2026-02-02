医師「爆発的に増えている」インフルエンザ再流行　受験シーズン直撃…“中学受験”控える家庭はピリピリ

中学受験シーズンの真っただ中に再び拡大しているインフルエンザ。

保護者の間には不安が広がっています。

「イット！」が取材した東京・北区の「いとう王子神谷内科外科クリニック」にも連日、多くの人が受診に訪れています。

東京都によると、1月19日から25日に定点医療機関から報告があったインフルエンザの平均患者数は13.83人。

一度警報が解除されたあと、同じシーズン内に再び注意報基準の10人を超えるのは17年ぶりという異例の事態です。

いとう王子神谷内科外科クリニック・伊藤博道院長：

爆発的に増えてるんですよね。症状の特徴は長引くせき、激しいせき。これ1つ僕は感じています。乾いた冷たい空気の中は、ウイルスが長く生き残りやすい。我々も冷たい空気の中で免疫力を弱めている。

伊藤院長によると、インフルエンザB型の場合、子供の感染が目立つ傾向にあることから、特に学校での集団感染に注意が必要だといいます。

いとう王子神谷内科外科クリニック・伊藤博道院長：

どんな症状が出てきました？

患者（13）：

せきが出る。

いとう王子神谷内科外科クリニック・伊藤博道院長：

学校はどうですか？

母親：

学級閉鎖になった。今回初めてです。

いとう王子神谷内科外科クリニック・伊藤博道院長：

学級閉鎖になって帰ってきたら熱があって…。

母親：

修学旅行が16日からあるんですけど。

いとう王子神谷内科外科クリニック・伊藤博道院長：

16日、間に合うでしょう。間に合わせましょう。多分なんとかなると思うので。

全国の学級閉鎖の数は、1月第4週の時点で2215校にまで増加しています。

そうした中、1日から東京、神奈川など首都圏で本格化しているのが私立中学受験です。

保護者はどのように対応しているのでしょうか。

受験の子供がいるという患者に話を聞くと、「（Q.熱が下がっても病院に来たのは受験の子供がいるから？）ありますね。うつさないのが一番なので。接触をしないとか、そういう考えをしないといけない」と話しました。

また、街では「家族全員で予防接種して、私と夫は常に家の中でもマスクをしています。（再流行は）困ります…ならないでほしいと思います」などの話が聞かれました。

東京都は、さらなる流行拡大の可能性があるとして、こまめな手洗いや消毒などの感染予防対策を徹底するよう呼びかけています。