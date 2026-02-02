犬が急にピタッと止まる心理

1.気になるニオイや音に全集中している

犬が人間よりもはるかに優れた嗅覚と聴覚を持っていることはご存じかと思います。

飼い主には感じることのできないニオイや音を感知し、その正体を探るため、嗅覚や聴覚に全集中するため、急にピタッと止まることがあります。

これから訪れるかもしれない危険を感知していることもあります。周囲をよく観察しましょう。

2.不安や緊張や恐怖を感じて警戒している

急にピタッと止まった犬の体がこわばっているのは、不安や緊張を感じているからです。恐怖を伴う不安や緊張である可能性があります。

急にピタッと止まったのは、不安や緊張や恐怖を与える原因の正体を感じ取るためでしょう。危険だと判断すれば、急に走り出したりパニックを起こしたりすることがあります。

防衛本能による行動であると言えます。

3.そっちには行きたくない

お散歩中、「そっちには行きたくないよ！」と、犬が急にピタッと止まることがあります。

行きたくない理由は様々です。苦手な犬がいるから、以前に怖い思いをしたから、車や人の通りが多いから、他に行きたいところがあるからなどです。

単なるわがままではなく、過去の経験による学習行動であると言えます。

4.疲れているまたは体調が悪い

お散歩中、遊んでいる最中など、犬が疲れや体調不良から急にピタッと止まってしまうことがあります。

子犬は急にエネルギー切れになってしまうことがあります。遊びも楽しみたいのですが、まだたっぷりの睡眠が必要な時期でもあるのです。

お散歩や遊びが大好きなシニア犬の場合では、筋力や体力の衰えによって、急な疲れからピタッと止まって動かなくなることがあります。

犬は体調が悪いことを隠そうとします。急にピタッと止まるなどの行動にあらわれるということは、かなりツライ状況にあるのではないかと思います。

5.飼い主がどのように反応するかを見ている

「飼い主はどんな反応をするのかな～」と、急にピタッと止まることで反応を見ていることがあります。

犬には“自分がどんな行動をしたとき、飼い主はどんな反応をするのか”ということを学習する能力があります。

その反応が“褒める”や“喜ぶ”であれば、犬はまた同じ行動をします。“叱る”や“不機嫌”であれば、また飼い主の反応をうかがうように行動するでしょう。

6.情報を整理したり気持ちの切り替えをしたりしている

刺激の多い状況に置かれているとき、犬は頭の中に取り入れた情報を整理したり、不安や緊張などの心の中を切り替えたりするため、急にピタッと止まることがあります。

犬が今置かれている環境に適応しようと、様々なことを考え、気持ちを切り替えつつ、“落ち着いて過ごせるように…”と考えているところです。

犬が急にピタッと止まるときの注意点

無理にリードを引っ張ると、犬が喉や気管を痛めます。気管が潰れてしまうと、元には戻りません。歩き出すまで様子を見守りましょう。

荒い呼吸をしているときは暑さが原因かもしれません。体がこわばっているときは恐怖を感じているかもしれません。犬の表情や姿勢、しっぽの動きなどにあらわれるサインを見逃さないようにしましょう。

「甘え」や「わがまま」や「反抗」と決めつけて叱るのではなく、様々な可能性を考えましょう。

まとめ

犬が急にピタッと止まる心理を6つ解説しました。

気になるニオイや音に全集中している 不安や緊張や恐怖を感じて警戒している そっちには行きたくない 疲れているまたは体調が悪い 飼い主がどのように反応するかを見ている 情報を整理したり気持ちの切り替えをしたりしている

犬が急にピタッと止まるときの気持ちや理由は様々にありますが、犬の自然な行動です。リードを強く引くなどして急かすことはせず、犬のペースを尊重してあげることが大切です。