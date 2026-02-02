声優デビュー30周年の津田健次郎、大人の色気にドキドキ！記念フォトブックで“成熟”を体現

3月14日、株式会社講談社は、津田健次郎の声優活動30周年を祝した記念作品「津田健次郎PHOTOBOOK since1995」を発売する。

【写真】大人の色気が漂うベッド寝転びSHOTも公開

今や、「その声に触れない日はない」と言われるほど、声優・俳優としてさらなる飛躍を遂げている津田。2025年には連続テレビ小説『あんぱん』や大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』など多くの人気作に出演し、現在はドラマ『ラムネモンキー』でトリプル主演を務めるなど、さまざまなジャンルで広くその存在感を示している。

声優デビュー30周年を迎え、その活動がさらに濃密なものとなっている今、津田の軌跡に迫った声優活動30周年記念フォトブックが、「通常版」（3月14日発売）とスペシャルな特典満載の「豪華版」（3月28日発売予定）で発売される。

本誌は、津田の感性を育んだ地・ジャカルタ、そして葛藤に満ちた学生時代を過ごしていた東京で撮影が行われた。ジャカルタロケでは、美しいリゾートホテル、混沌としたマーケット、そして夕暮れの海岸と、異国情緒溢れるムードのなか、東南アジアの暑い日差しを浴びながら佇む大人の魅力あふれる姿を収め、東京ロケでは、学生時代を過ごした時間をたどるようにカメラに向き合ったナチュラルな津田に迫った。

加えて、本人が愛用する私物を公開したプレミアムな企画など贅沢な写真パートのほか、30周年を記念した一冊としてインタビューパートも充実。彼をよく知る面々が津田を語った「ツダケンの素顔」では、日本を代表する漫画家、豪華声優・俳優陣がアンケートに回答。愛が凝縮されたコメントの数々は必見だ。

また、約2万字に及ぶ超ロングインタビューでは、津田が30年の声優活動を振り返りつつ、多忙な日々の中でも客観性を失うことのない視点で自身の現在を語っている。

津田健次郎という「成熟」を濃厚に感じる、永久保存版の1冊。豪華152ページに込められた静かな情熱を堪能してみてはいかがだろうか。