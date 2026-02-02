全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の「グランスタ」改札外ベスト10特集で、9位だった『ヌードルハウス ランドリー』を紹介します。

クラフトビール×アジアンフード抜群に合うんです

多種多様な人々が行き交う東京駅で、アジアンな雑多さも感じながら、旅人気分で楽しめる“ストリート酒場”がこちら。アジアの街角を思わせるユニーク＆刺激的な料理各種に、多彩に揃うドリンク、中でも15タップが揃う樽生のクラフトビールを合わせてやるのが最高だ。ビールは日々入れ替わり、ほぼ全都道府県のこだわりのブルワリーをフォローしている。

たとえば、たっぷりのハーブで巻いて食すベトナム風お好み焼き「バインセオ」。そのヘルシーエスニックには柑橘ぽいゴーゼスタイルの一杯を。

バインセオ630円

『ヌードルハウス ランドリー』バインセオ 630円 ターメリックで黄色く色づいた生地は外はカリッ、中はモチッ

タイ料理のパッキーマオをアレンジした「アサリの激辛炒め」なら、なめらかな丸みのあるヘイジーIPAを合わせるのも悪くない。フォーやラクサなどアジアの屋台よろしく15種類のヌードルも充実。〆につまみにこれもよし！

『ヌードルハウス ランドリー』店長 星茂さん

店長：星茂さん「海外のお客さんにも日本のクラフトビールが人気です！」

［店名］『ヌードルハウス ランドリー』

［住所］グランスタ八重北・地下1階

［電話］03-6256-0339

［営業時間］11時〜23時（22時LO、ドリンク22時半LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］グランスタ地下北口から徒歩1分

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

撮影／西崎進也（ランドリー内・外観）、小島昇、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

