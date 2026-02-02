「東京駅改札外」ランキング9位 カリモチ食感が堪らんバインセオ クラフトビールと相性抜群、アジアンフードの虜になる
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の「グランスタ」改札外ベスト10特集で、9位だった『ヌードルハウス ランドリー』を紹介します。
クラフトビール×アジアンフード抜群に合うんです
多種多様な人々が行き交う東京駅で、アジアンな雑多さも感じながら、旅人気分で楽しめる“ストリート酒場”がこちら。アジアの街角を思わせるユニーク＆刺激的な料理各種に、多彩に揃うドリンク、中でも15タップが揃う樽生のクラフトビールを合わせてやるのが最高だ。ビールは日々入れ替わり、ほぼ全都道府県のこだわりのブルワリーをフォローしている。
たとえば、たっぷりのハーブで巻いて食すベトナム風お好み焼き「バインセオ」。そのヘルシーエスニックには柑橘ぽいゴーゼスタイルの一杯を。
『ヌードルハウス ランドリー』バインセオ 630円 ターメリックで黄色く色づいた生地は外はカリッ、中はモチッ
タイ料理のパッキーマオをアレンジした「アサリの激辛炒め」なら、なめらかな丸みのあるヘイジーIPAを合わせるのも悪くない。フォーやラクサなどアジアの屋台よろしく15種類のヌードルも充実。〆につまみにこれもよし！
店長：星茂さん「海外のお客さんにも日本のクラフトビールが人気です！」
［住所］グランスタ八重北・地下1階
［電話］03-6256-0339
［営業時間］11時〜23時（22時LO、ドリンク22時半LO）
［休日］施設に準ずる
［交通］グランスタ地下北口から徒歩1分
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。
2026年1月号
撮影／西崎進也（ランドリー内・外観）、小島昇、取材／池田一郎
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。