¡Ö´«¿ÊÄ¢¡×Í³Íè¤ÇÆñ´ØÆÍÇË ¡ÖµðÂç³¨ÇÏ¡×´ê¤¤¤Ï¡ÖÂç³Ø¹ç³Ê¡×¡Ö°ÂÁ´±¿¹Ò¡×¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½¡× ¾®¾¾¶õ¹Á¤«¤é°ÂÂð½»µÈ¿À¼Ò¤Ø ÀÐÀî¡¦¾®¾¾»Ô
¡ÖÆñ´ØÆÍÇË¡×¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ
Âç¤¤µ¡¢ÄÌ¾ï¤Î100ÇÜ°Ê¾å¡¢¥¿¥Æ1£í30Ñ¡¢Éý1£í80Ñ¤ÎµðÂç³¨ÇÏ¡£
²ÎÉñ´ì½½È¬ÈÖ¡Ö´«¿ÊÄ¢¡×¤ÎÉñÂæ¡¢ÀÐÀî¡¦°ÂÂð´Ø¤¬¶Æâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¾®¾¾»Ô¤Î°ÂÂð½»µÈ¿À¼Ò¤Ë¡£
°ÂÂð½»µÈ¤ÎÂç¿À¤Î¤ª½õ¤±¤Ç¡¢°ì¹Ô¤¬Æñ´Ø¤Î°ÂÂð´Ø¤òÆÍÇË¤·¤¿Êª¸ì¤ËÍ³Íè¤·¤ÆÆñ´ØÆÍÇË¤Î¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
µðÂç³¨ÇÏ¤Ï¶á¤¯¤Î¾®¾¾¶õ¹Á¡¦ÆüËÜ¶õ¹Á¥«¥¦¥ó¥¿¡¼Á°¤Ë¡¢ËèÇ¯¡¢¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
2Æü¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ÂÂð½»µÈ¿À¼Ò¤Ë±¿¤ÓÆþ¤ì¡¢ÊôÇ¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡þÆüËÜ¹Ò¶õ¾®¾¾¶õ¹Á½ê¡¦²£ÅÄËã»Ò½êÄ¹¡Ä¡Ö³§¤µ¤ó¤Î´ê¤¤¤¬Æñ´ØÆÍÇË¤µ¤ì¡¢´ê¤¤¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î°ÂÁ´±¿¹Ò¤Î´ê¤¤¤â¹þ¤á¤ÆÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½¡×¤â´ê¤Ã¤Æ
ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë³¨ÇÏ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï4²óÌÜ¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÂç³Ø¹ç³Ê¤Î¤Û¤«¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤òµ§¤ë´ê¤¤»¥¤Ê¤É¡¢1492Ëç¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡£