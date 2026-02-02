「楽天歴代で一番似合っててビックリ」前田健太、新天地でのスタート報告「エースになって」「違和感無い」
東北楽天ゴールデンイーグルス所属の前田健太選手は2月1日、自身のInstagramを更新。ユニフォームを公開し、新天地でスタートすることができたと報告しました。
【写真】前田健太のユニフォーム
「今シーズン楽しみです」前田さんは「2月1日キャンプが始まりました。 イーグルス前田健太としてユニフォームを来てスタートする事ができました！」とつづり、1枚の写真を載せています。同チームの自身のユニフォームを公開。前田さんの背番号が記載されています。続けて、「2026年はイーグルスの年にします！！」と新天地での意気込みを語りました。
コメントでは「良く似合ってて違和感無い」「全力応援するので、頑張れマエケン」「今シーズン楽しみです」「ユニフォーム楽天歴代で一番似合っててビックリしました笑」「まずは怪我なくキャンプを乗り切ってください！」「18番がよく似合ってますね！」「ユニフォームめちゃくちゃ似合ってますね！」「楽天のエースになってよー」との声が寄せられました。
「イーグルスでも頑張ってください！」2025年12月30日には「チームが決まり発表される前に1番最初に報告した2人」とつづり、広島時代のチームメイトである會澤翼選手と大瀬良大地選手とのスリーショットを披露した前田さん。この投稿には「イーグルスでも頑張ってください！」「最高の写真！」「ズムスタで大瀬良くんと投げあってくれーー！！」といったコメントが寄せられていました。気になった人はチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
