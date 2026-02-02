サンワサプライは、デスク下に収納してスペースを有効活用できる堅牢なスチール製プリンタスタンド「LPS−T4040FK（幅400）」「LPS−T5050FK（幅500）」「LPS−T6060FK（幅600）」を発売した。

キャスター付きで手軽に引き出すことができ、トナーの交換や用紙の補充も簡単に行える。天板には固定ベルトを取り付けられるスリットが付いており、別売りの機器固定ベルトを使用することで機器をしっかり固定できる。

天板にはオプションの機器固定ベルト（RAC−BL1N）を取り付けられるスリットが付いている。機器をしっかり固定できるので、移動中の転倒やズレの心配がない。使用しない時はデスク下に収納できるので、部屋を広く使える。キャスターと取っ手が付いているので、使いたい時にサッと引き出すことができる。掃除やメンテナンス時に、持ち上げずにスライドして移動できるので便利だとか。プリンタだけでなく、シュレッダーやファイル、予備の用紙など、さまざまな物が設置できる。

［小売価格］1万3200円〜1万6500円（税込）

