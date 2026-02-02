無印良品を展開する良品計画は、春の香りのケア用品4種、ルームフレグランス用品4種を、2月4日から、全国の無印良品の店舗およびネットストアにおいて、数量限定で順次発売する。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービス、活動を提供している。フレグランス用品においては、心と身体を健やかに、快適に過ごすためのアイテムを季節に合わせた香りとともに多様なラインアップで提供している。

今回は季節のうつろいを香りとともに楽しんでもらえるよう、ルームフレグランス用品に加えて、家や外出先でも気軽に使えるケア用品を新たに発売する。毎日のケアの時間や外出先でのリフレッシュの瞬間に、その季節ならではの香りを取り入れ、心地よく過ごすことができるアイテムとなっている。

今回発売する春の香りは、冬の寒さから解放され、暖かな日差しのぬくもりが感じられる草原をイメージした「スプリングフローラル」。ゼラニウムやローズマリーなどの精油をブレンドした、やさしいフローラルハーブの香りが特長となっている。

ケア用品は、おうちで使うアイテムと外出先でも使える携帯しやすいアイテムを揃え、「精油の香り ハンドソープ」「精油の香り ハンドクリーム」「ダメージリペアヘアセラム」「ネイルケアオイル」を用意した。

ルームフレグランス用品は、アロマディフューザーやアロマストーンと併用して使う「エッセンシャルオイル」のほか、「インテリアフレグランスオイル」、「お香」を用意し、部屋でも季節の香りを楽しんでもらえる。



「精油の香り ハンドソープ スプリングフローラル」（200m）

「精油の香り ハンドソープ スプリングフローラル」（200m）は、天然由来成分（天然成分を化学的に反応させた成分を含む）100％にこだわった、香りを楽しむハンドソープ。植物から抽出された精油だけで香りをつけた。



「精油の香り ハンドクリーム スプリングフローラル」（50g）

「精油の香り ハンドクリーム スプリングフローラル」（50g）は、天然由来成分100％にこだわった、香りを楽しむハンドクリーム。植物から抽出された精油だけで香りをつけた。



「ダメージリペアヘアセラム スプリングフローラル」（45mL）

「ダメージリペアヘアセラム スプリングフローラル」（45mL）は、なめらかなツヤ髪のため天然由来成分100％にこだわったヘアケアシリーズの一つ。3種の植物由来のビタミン成分（パルミチン酸レチノール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、トコフェロール）とアミノ酸誘導体配合で、髪の芯までダメージを補修する。カラーリングやパーマ、乾燥などによるダメージを集中補修し、毛先までうるおいのある髪に仕上げる。



「ネイルケアオイル スプリングフローラル」（3.2g）

「ネイルケアオイル スプリングフローラル」（3.2g）は、植物性オイル配合で爪にうるおいを与え乾燥からまもる。肌なじみがよく指先のマッサージにも使える。指先にも使いやすいペン型容器とのこと。植物性うるおい成分として、カミツレ花エキス、ホホバ種子油、シア脂、アンズ核油と保湿成分としてヒアルロン酸Naを配合した。



「エッセンシャルオイル スプリングフローラル」（10mL）

「エッセンシャルオイル スプリングフローラル」（10mL）は、アロマディフューザーやアロマストーンと併用して香りを楽しめる精油ブレンドとなっている。



「インテリアフレグランスオイル スプリングフローラル」

「インテリアフレグランスオイル スプリングフローラル」は、ボトルに別売りのラタンスティックをさし込むだけで手軽に香りを楽しめる。ラタンスティックの本数によって、香りの強さや広がり方を調整することができる。



「お香 スプリングフローラル」（12本入／スティックタイプ）

「お香 スプリングフローラル」（12本入／スティックタイプ）は、約10分間香りが楽しめるスティックタイプのお香。香立てや香皿などの道具と併わせて使用する。

［小売価格］

精油の香り ハンドソープ スプリングフローラル：990円

精油の香り ハンドクリーム スプリングフローラル：890円

ダメージリペアヘアセラム スプリングフローラル：1290円

ネイルケアオイル スプリングフローラル：890円

エッセンシャルオイル スプリングフローラル：1790円

インテリアフレグランスオイル スプリングフローラル：100mL 1490円／200mL 2290円

お香 スプリングフローラル：490円

（すべて税込）

［発売日］2月4日（水）

良品計画＝https://www.ryohin-keikaku.jp