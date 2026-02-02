住友ゴムグループのダンロップスポーツマーケティングは、ワンランク上のスコアを目指すゴルファーにおすすめのゴルフボール、NEW「スリクソン TRI−STAR」を3月6日から販売する。

NEW「スリクソン TRI−STAR」には、同社フラッグシップボールである「スリクソン Z−STARシリーズ」の技術を「TRI−STAR」にも踏襲し各パーツに採用した。

専用設計の「ファストレイヤーD.G.コア（硬度分布を二段階に変化させたコアで、飛距離とスピンという相反する性能を両立する）」と風に負けない「強弾道338スピードディンプル」でソフトな打感でありながら、ドライバー・アイアンショットで高い飛距離性能を発揮する。

ソフト化したアイオノマーカバーとSpin Skin（スピンスキン）コーティングによって、ショートゲームでのスピンコントロール性能、グリーン周りでのアプローチ性能を向上させている。

カラーは、ホワイト、プレミアムパッションイエロー、ロイヤルグリーンの3色展開となる。

ゴルフボールNEW「スリクソン TRI−STAR」の特長は、ツアーで磨かれた「スリクソン Z−STARシリーズ」のテクノロジーを踏襲した。低スピンと高初速を両立し大きな飛びを生み出す「ファストレイヤーD.G.コア」を採用。「スリクソン Z−STARシリーズ」のテクノロジーを受け継ぎながら、「スリクソン TRI−STAR」では大きな飛距離性能を実現する。アゲンストにも強く風に負けない弾道で安定した大きな飛びを実現。「強弾道338スピードディンプル」がショット後半でボールがひと伸びする弾道を実現する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月6日（金）

ダンロップスポーツマーケティング＝https://sports.dunlop.co.jp/dsm