Jリーグ百年構想リーグの開幕イベントが2日に行われ、初代チェアマンの川淵三郎氏が登壇。日本サッカーの歴史や発展を語るなかで、PK戦に対し私見を述べる一幕がありました。

川淵氏は、6日から始まる同リーグ戦で、引き分けと延長戦を無くし、PK戦決着を採用したことについて意見を求められると「いいんじゃないの。だって日本PK下手だもん」と笑みを浮かべながら辛口コメントを繰り出しました。

さらに「本当に下手だもん。だから実際(W杯)の場でPKを経験するというのは、普段練習しないとそこでは勝てないわけですからね。日本代表はそもそもあんまり練習していないんじゃないかと、森保(監督)には聞いたことないけど」と語りました。

そう思った理由としては「やっぱりこの前のW杯の時なんか、はじめからミスばっかりだもんね」と述べると、「もうちょっと工夫せいよと言いたくなるくらい」と再び辛口コメント。カタール大会で強豪を倒し躍進を遂げた日本代表でしたが、決勝トーナメント1回戦でPK戦敗退となったことを指摘しました。