【モデルプレス＝2026/02/02】テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが2月1日、自身のInstagramを更新。旅先での写真を公開し、注目を集めている。

【写真】28歳テレ朝美人アナ「雰囲気が違って新鮮」デコルテ際立つオフショル姿

◆安藤萌々アナ、旅先でのオフショル姿公開


安藤アナは、サボテンが立ち並ぶ庭園と海を望む景色を背景にした写真を投稿。デコルテと肩のラインがのぞく白のオフショルダートップスにイエローのスカートを合わせた装いで、目線を下に向けた自然体な姿を公開している。

◆安藤萌々アナの投稿に反響


この投稿には「絵になる」「爽やかで素敵」「雰囲気が違って新鮮」「夏らしくて似合う」「スタイル抜群」「旅先の景色も綺麗」「癒やされる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

