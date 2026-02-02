テレ朝・安藤萌々アナ、素肌輝くオフショル姿披露 旅先ショットに「絵になる」「爽やかで素敵」の声
【モデルプレス＝2026/02/02】テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが2月1日、自身のInstagramを更新。旅先での写真を公開し、注目を集めている。
【写真】28歳テレ朝美人アナ「雰囲気が違って新鮮」デコルテ際立つオフショル姿
安藤アナは、サボテンが立ち並ぶ庭園と海を望む景色を背景にした写真を投稿。デコルテと肩のラインがのぞく白のオフショルダートップスにイエローのスカートを合わせた装いで、目線を下に向けた自然体な姿を公開している。
この投稿には「絵になる」「爽やかで素敵」「雰囲気が違って新鮮」「夏らしくて似合う」「スタイル抜群」「旅先の景色も綺麗」「癒やされる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆安藤萌々アナ、旅先でのオフショル姿公開
◆安藤萌々アナの投稿に反響
