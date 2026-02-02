資産300億円にしたん社長、レディー・ガガ来日公演VIPラウンジ内部公開 11万超チケット購入
【モデルプレス＝2026/02/02】にしたんクリニックなどを展開するエクスコムグローバル株式会社の代表取締役社長・西村誠司氏が2月2日、自身のTikTokを更新。レディー・ガガ（Lady Gaga）の東京ドーム公演を訪れたことを報告した。
【写真】レディー・ガガ東京D公演、VIPラウンジの様子 にしたん社長公開
1月25日から30日にかけて開催されたレディー・ガガの来日公演。最終日となった30日を訪れたという西村社長は「1枚ですね、118,145円。なんとも細かいんですが、VIPゴールド席のチケットを4枚買いまして家族でコンサートに参戦します」とVIPゴールド席を購入したといい、VIP専用ラウンジの様子や、ステージに一番近いという座席からの様子も公開した。
その後のライブ映像では「Abracadabra」「Born This Way」「Bad Romance」とヒット楽曲が続々。動画の締めくくりには「世界最高峰のグローバルアーティストのパフォーマンスを実際に体感することは自分の感性を磨き、成功するための力となります」とつづり、刺激を受けた様子だった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】レディー・ガガ東京D公演、VIPラウンジの様子 にしたん社長公開
◆にしたん社長、レディー・ガガ東京ドーム公演をVIP席で鑑賞
1月25日から30日にかけて開催されたレディー・ガガの来日公演。最終日となった30日を訪れたという西村社長は「1枚ですね、118,145円。なんとも細かいんですが、VIPゴールド席のチケットを4枚買いまして家族でコンサートに参戦します」とVIPゴールド席を購入したといい、VIP専用ラウンジの様子や、ステージに一番近いという座席からの様子も公開した。
◆にしたん社長、レディー・ガガライブ鑑賞は「成功するための力となります」
その後のライブ映像では「Abracadabra」「Born This Way」「Bad Romance」とヒット楽曲が続々。動画の締めくくりには「世界最高峰のグローバルアーティストのパフォーマンスを実際に体感することは自分の感性を磨き、成功するための力となります」とつづり、刺激を受けた様子だった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】